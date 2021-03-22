功夫茶：獻策善用社服令　清潔香港有新兵

一般市民嘅印象，被法庭判處「社會服務令」嘅，通常係「無知」青少年。事實係假如違法者年滿14歲，並被裁定觸犯可判監嘅罪行，法庭可以考慮就該罪行判處社服令。社服令主要分成事務小組、服務小組和獨立式嘅單件工作3類，好似係油漆、木工、簡單維修、為社區內嘅長者或殘疾人士提供服務等。之不過，服務社會亦應因時而變，哪裏更有需要就要去哪裏，以達到服務社會嘅最佳效果，不能食古不化！

嗱！本報眼見庸官治港一無是處，疫情如此嚴峻下，滿街垃圾，尤其爆疫舊區三無大廈嘅後巷及天井，邋遢到嚇死人，根本就係播疫溫床；後巷則污水橫流，藏污納垢不在話下，老鼠到處亂竄，阿哥，開講都有話，練拳不練功，到老一場空！清潔不滅鼠，搞衞生何嘗唔係一場空！仲有吖，就連郊野公園亦滿山垃圾，當中更有缺德行山人士亂拋口罩；海岸垃圾亦無人理，要言之，成個香港就變臭港，垃圾圍城，山風吹來聞唔到草木香，只有臭味陣陣！

呢，有唔少團體雖然有組織義工團到郊野及海邊「執垃圾」，但畢竟成效有限！本報今又為庸官獻上藍圖，就係改革社服令，安排被判社服令嘅刑事犯清理垃圾！過去3年，社署嘅資料顯示，每年平均有約1,400宗因涉及唔同罪行而被判處社服令，而由2019至2020年度到今年2月底，接受社服令及感化服務嘅監管案分別有2,015宗及2,724宗；此外，涉及反修例案件嘅判刑中，亦有唔少被判社服令。既然咁多人被判社服令，不正應了毛澤東「人多好辦事」嘅邏輯嗎？執垃圾就係要人多吖！

有社工指出，當局應嚴正檢討現行嘅社服令工作內容，以及加入更有意義嘅無償工作項目；有議員亦認為，社服令嘅原意本係想讓履行社服令嘅人士，可透過義工服務回饋社會，從而反思己過和改過自新。際此香港疫情依然嚴峻，將咁大批有刑責嘅犯人變作工兵，投身清潔香港、改善郊野、海洋環境，點都好過做一些小修小補嘅工作！呢項清潔我城垃圾活動，令佢哋從汗水中體現自己對香港嘅付出，會更加珍惜香港，反而係一個雙贏嘅安排，港府庸官唔好又側側膊、唔多覺！

嗱！政府轄下有多個負責處理垃圾嘅部門，各部門不是互相卸責就係彼此劃清界線，政出多門，其心態就係「事情放着唔做，又唔會自己跑掉──急甚麼？」一大班「高薪廢物」只知準時出糧！是以有議員建議將衞生問題統一處理，甚至成立一個新部門去主管，杜絕「三個和尚冇水喝」嘅問題！本報呢個「改革社服令」藍圖，港府若切實執行，「香港」個名就名正言順，而犯人則從反省中找回自我。個藍圖真係冇得輸！