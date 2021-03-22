在中美高層的戰略會議裏，中國明顯擺脫對美國及其價值觀念、意識形態的迷信和依賴。中國不但在新冠肺炎疫情之中組織起來，而且在美國不斷的壓迫下，過去30多年的迷夢現已覺醒了，明白世界上並沒有美國等霸權主義者所提的普世價值，而中國有自身經千百年磨練出來的價值。這是極其重要的轉變，與中國人民站起來和組織起來同等重要。

不過，認知清楚了，還須發展出與中國價值、中國國家安全相配合的戰略與政策。由於中國已經全球化，再不能閉關自守，把自身的事情做好，是首要，卻不足夠。美國的霸權主義是長臂攻擊，中國走到哪裏，它便要干預到哪裏，不僅製造港獨、台獨、藏獨、疆獨等問題，更要在國外攔阻中國的經貿、科技文教各方面的交流來往，是全方位、全球性的封殺，中國不可能龜縮國門之內。周邊國家、友邦和各合作夥伴被美國攻擊時，中國怎能坐視不理，堅持不干涉外國內政而讓美國分而誅之、分而治之，把中國的國際關係全面破壞。

中國正在制訂對美國的總體戰略，但在此之前，美國已經步步緊迫，時不我與。中國需要急速地制訂出在總體戰略指導下的地緣戰略，當前最緊迫也最具戰略意義的是應對緬甸的政策。

緬甸對中國有重要的戰略作用，一是石油天然氣管道的運作，不可能讓緬甸變成烏克蘭掣肘俄羅斯那樣掣肘中國。二是中緬經濟走廊，關係着中國西南出印度洋通道。三是緬甸山區民族武裝去向，不能給美國機會把他們培養成回教極端分子或庫爾德民族主義者。一旦他們要求獨立，必牽連中國西南的少數民族，把整個西南地區擾亂。緬甸還有眾多的印裔，若美國借印度介入緬甸，局面更趨惡劣，對華威脅會更大。

無論如何，中國要穩定緬甸的政權，不能讓它轉為被美國利用。這就不是袖手旁觀，坐視歐美勢力插手緬甸政治，也不是用投資便可以收買軍方、政權與民眾。中國需要一個不干預緬甸內政但可有效支援政權抵抗美國顛覆的策略，重心應是從旁協助，一是在國際層面勸解，要求政治解決危機，與俄羅斯等阻止歐美敵意制裁，減少國際制裁的威脅。

二是在保護中國僑民之餘，協助保障僑區的安全，不但是華資企業、曼德勒，還有廣大的華人社區，以及從事貿易的中國企業與個人。在保安方面，要找出有效措施。

三是在情報方面協助緬甸，這是最佳措施，可惜中國現時似乎缺乏這方面的能力。

亡羊補牢，來不及也要努力。