中美2+2會談，一開場就針鋒相對，火花四濺，雙方互攻要點如下。

美方：一是要以美國方式做外交領導，訂立規則，建立國際秩序；二是攻訐中國與美國訂定的規則背道而馳；三是「關注新疆、香港和台灣事務」，聲稱「中國對美國網絡攻擊和經濟脅迫美國的盟友」；四是美國方面已和全球約100個盟友及外交官交談過，他們對中國的行徑深表憂慮；五是美國不尋求與中國衝突，但歡迎激烈競爭。

中方：一是主張和平、發展、公平、正義、民主、自由是全人類的共同價值，主張維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，並非以一小部分國家制訂的規則為基礎的秩序；二是世界大部分國家不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論；三是美國有美國式的民主，中國有中國式的民主；四是美國在人權等方面存在很多問題，要先管好自己的事，不應對中國的人權和民主說三道四；五是美國要放棄「長臂管轄」等錯誤做法，不要濫用國安概念干擾中美正常貿易往來；六是台灣、香港、新疆是中國不可分割的部分，美國若干涉中國內政，中方將繼續作出堅定回應；七是美國沒有資格「居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」；八是歷史會證明，對中國採取「卡脖子」的辦法，最後受損的是美國自己，美國的老毛病要改一改。

中方的反擊擊中要害，是中美貿易戰以來，在國際公開場合、中美高層戰略對話場合，對美國的連串當頭棒喝！這大概是美國始料不及的。這氣勢很像毛澤東時代，陳毅外長召開的記者會。不同的是，陳外長面對的是記者，對美國膽敢侵害中國發出無所畏懼、戰鬥到底的警告，今次則是中國的兩位外交大員對着美國的兩位大員當面痛斥、揭露和狠批。

此大長中國人民的志氣，大滅美國的威風。這是一場輿論戰，談判未始，輿論先行。不過，雙方來到阿拉斯加，當然不是為了打輿論戰，關起門來，才見真格也。