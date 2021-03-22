去年剛落實《港區國安法》時，身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德就開始說三道四，指部分條文引起關注，將會檢視香港司法獨立及法治能否維持，才決定是否再派法官來港擔任非常任法官。如今大半年過去了，這位來自英國的藍血貴族還在喋喋不休，聲稱若香港司法獨立被破壞、法庭行為可能違反法治，或者香港局勢變化令他不能基於良知做下去，他就不會留任，不會容許置英國最高法院的名聲於險境。

這正是典型的「英式虛偽」，既想延續殖民影響，又要矯揉造作，令人作嘔。實際上，韋彥德連番言論不僅傷害了香港司法制度，而且破壞了香港國際形象，如果他真的有良知，就應該自動消失，「早走早着」，快點回去維護沒落帝國的「名聲」吧。

香港回歸將近24年了，司法界依然充斥洋人身影，本來就很不合理，這些洋人還居高臨下，反客為主，更是咄咄怪事。而之所以如此，正是因為律政司戀殖心態不改。終審法院現有23名非常任法官，海外法官就佔了15位，其中10人來自英國，這是正常現象嗎？沒有英國法官，難道香港就無法維持司法獨立和法治？早前律政司計劃聘請英國御用大律師David Perry，擔任黎智英等人涉嫌非法集結案的主控官，只因英國政客從中作梗，才不得不臨陣易帥，可謂自取其辱。

其實香港並非沒有法律人才可以擔任檢控官，律政司捨近求遠，花費巨資聘請英國大狀，說穿了就是因為戀殖心態作祟。至於大律師公會由一名英國前政客擔任主席，更是匪夷所思。

事實一再證明，司法亂象是許多問題的根源，司法不改革，這些問題永遠無法解決。東方報業集團提議培訓退休紀律部隊高層任裁判官，一來可發揮他們的法律知識和經驗，繼續貢獻社會，二來可補充司法人才，提高審案效率，何樂而不為！