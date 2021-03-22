港府無能，果然名不虛傳，多宗動物受殘酷對待，漁護署都是後知後覺，要靠熱心市民舉報才知道事件。上月初市民向關注大嶼山動物組織報料，指貝澳一頭雄性水牛全身遭割傷，陰囊劃破，而且有多個疑似刺破的傷口，不排除是人為所致。漁護署卻聲稱水牛的傷勢是由於牛隻打鬥造成，口講無憑，你們信漁護署嗎？反正很多人都是半信半疑，最重要是重傷的牛獲救，經手術治療檢回一命。

近期震驚全城的西貢牛頸部「緊箍咒」，竟然始作俑者是漁護署，麻木不仁，漠視牛隻痛苦緊緊綁上追蹤頸圈。日前又有市民舉報，金山郊野公園附近的停車場被漁護署加裝帶刺圍欄，傷及長年於該處生活的猴子，傷口皮開肉裂甚為嚴重。漁護署稱為防止有人擅闖停車場旁的圍封範圍，以免內裏設施被破壞，並死撐已考慮猴子安全，且無發現有猴子因棘線而受傷。漁護署員工原來「目中無畜」，動物受傷慣性忽視，看不到便當沒有。

在經常有動物出沒的地方，加設帶刺圍欄，本身就是無腦行為，其實防止猴子闖入有很多方法，例如改用膠、木或鐵板等物料，在原有圍欄上加建微微向內傾斜的擋板，人猴都難以攀爬，既能保安，亦不會傷及猴子。辦法總比困難多，而漁護署署長梁肇輝偏偏選擇下下策，領導屬下帶頭虐畜，開創先河。

梁的上級政策局原來是食衞局，局長陳肇始有沒有看新聞，抑或是靠看新聞來做局長工作？得悉連串事件後應立刻出聲制止下屬作孽。不過她自己都其身不正，又怎能撥亂反正？衞生防疫一團糟，老鼠捉不到，動物安全不保，厚顏堅拒下台，下級見上級不用問責，有樣學樣，亦毋須盡責了！局長署長同屬「肇」字派，都是肇禍頻仍，梁肇輝靠害動物，陳肇始拖累港人，好一對官場絕配，特區有這樣的官僚確實是三生有「憾」。