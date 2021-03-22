美國總統拜登日前乘坐空軍一號專機，前往發生疑涉種族仇恨嚴重槍擊案嘅亞特蘭大，與當地亞裔領袖會談。然而，現年78歲嘅拜登，喺登機樓梯一連摔倒3次，不過可以自行起身，看似冇乜大礙。

拜登係上任時年紀最大嘅美國總統，登機時一仆再仆三仆，儘管白宮發言人強調總統身體冇問題，只是現場「風太大」，但老朽不以為然，皆因自己年紀有番咁上下，深深體會「老當益壯」嘅講法係呃人，而老人家身體開始轉差，無不從雙腿變壞冇力開始，觀乎拜登亦然！

去年大選期間，比拜登細4歲嘅對手特朗普就經常批評拜登年紀大，戲稱佢係「打瞌睡的喬」（Sleepy Joe）。拜登去年11月當選後，與愛犬喺家中玩耍時滑倒，腳踝受損，腳骨出現微小裂痕，入院施手術。短短幾個月，拜登連番摔倒，其健康狀況自不然再惹關注，老人家骨質疏鬆，骨骼退化，自然不過。

呢，當我哋站立時，上半身嘅重量就依賴着我哋嘅股骨及膝關節承托，企喺度要唔覺累或膝蓋疼痛，好大程度依賴大腿肌嘅強度，從而輔助膝蓋支撐身體。換言之，想長期站立不太辛苦，除咗要控制上半身重量外，第一時間要好好鍛煉大腿肌肉！

特朗普雖然身體龐大，不過佢成日打高爾夫球，相信對其腰腿有一定幫助，拜登睇怕要加強訓練吓腿功！之不過，佢另一個令人擔心嘅係頻頻失言，佢公開講過自小患有口吃症，講嘢唔清楚都算咯，最弊係經常失言，反應遲鈍，好似選舉期間，喺費城發言時向支持者介紹兒子博拜登嘅女兒時，稱她「不是別人而正是我的兒子博拜登」，而實情係博拜登已於2015年因腦癌過世。類似情況經常發生，例如演講中突然忘記國防部長的名字、稱副總統為總統，令人懷疑佢係咪腦退化，究竟4年總統任期可以順利完成嗎？老朽覺得深藏變數！