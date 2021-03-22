今年初至3月中旬，內地已經提拔了14位「70後」副部級官員，令這一重點培養的後備軍群體總數達到55人。14位新進者之中，國企一馬當先，輸送了5位，遠超前些年金融系統的風頭。

其中，中國第一汽車集團副總經理孫志洋調任廣東副省長，寶武鋼鐵集團副總經理張錦剛調任甘肅副省長，中國五礦集團副總經理任珠峰調任江西副省長，中國遠洋海運集團副總經理張為調任上海副市長，廣西北部灣國際港務集團董事長韋韜北上擔任山西副省長。相比之下，本輪由金融機構空降者有兩人，包括交通銀行監事長蔡允革調任重慶副市長，中國進出口銀行副行長寧詠調任湖北副省長。

自2018年「70後」副部選拔提速以來，已有10多位國企高管商而優則仕，外放地方副省長。2018年，國家電網副總經理楊晉柏調任廣西副主席，是第一位出身央企的「70後副部」，去年又調任北京副市長，角色進一步吃重。2019年，中國石油副總經理覃偉中調任廣東省副省長。2020年，範圍進一步擴大，中國大唐副總經理任維調任西藏副主席，中國鋁業副總經理盧東亮任山西副省長，中國商用飛機公司副總經理程福波調任陝西副省長，中國航天科工集團副總經理張紅文調任安徽副省長，哈爾濱電氣集團副總經理謝衞江任湖南副省長。

這批央企系官員，在年齡上也極具優勢。生於1976年的任維和生於1975年的張紅文，是目前中國最年輕的兩位省部級高官。國企高層赴地方任職，其所在行業與履新省市之間，往往存在關聯。寶武鋼鐵副總經理張錦剛調任甘肅，有借助其專業背景振興身陷連環腐敗泥沼的本省鋼鐵企業的考量；中國商飛副總經理程福波調任陝西，亦因為該省正在協助發展「航空工業第一城」產業基地。

按照北京頒布的《全國黨政領導班子建設規劃綱要》，要暢通黨政人才、企業經營管理人才、專業技術人才等「3支隊伍」合理流動，優化幹部年齡結構、專業結構、來源和經歷結構。「十四五」規劃亦再度強調，做強做優做大國有資本和國有企業。這都為企業高管轉崗政界，大開方便之門。

國企高層空降地方的規模，達到數十年的一個小高峰。以湖南為例，現任省委書記許達哲曾任中國航天科技集團董事長，省長毛偉明此前擔任國家電網董事長，副省長陳飛曾任中國長江三峽集團總經理，副省長謝衞江曾任哈爾濱電氣集團副總經理。央企高管幾乎包攬了重要崗位。

然而，大批國企高管進入政府，也引發一些擔憂。民企在經濟領域受到「玻璃門、彈簧門、旋轉門」等准入障礙，在政治領域面臨的則是更堅固的「鋼鐵門」。成績再出色的民企，也與「3支隊伍」無緣，最好的出路只是在人大、政協獲一席位，遠不能與國企相比。國企高管與黨政高官之間，角色可以自由切換，在政經兩界累積人脈、資源，這遠非民企可比，加劇「國進民退」的不平等地位。