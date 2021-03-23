正論：高官騷誘導港人　保命針恐變追魂

自上月下旬展開新冠疫苗接種計劃，需要打兩針，轉眼間接近一個月，爆出多宗嚴重事故，八命嗚呼，令到退針潮湧現，可是首輪優先接種人士，本周到了時候打第二針，否則前功盡廢，昨日政府管治團隊高官齊集上演「打針騷」，又以打疫苗針後免隔離往返內地作條件，誘導市民接種疫苗，但學者同日指出，第二針副作用機率多近10倍，政府豈不是推人去死！

高官千方百計催谷打針，把清理200萬劑疫苗存貨看得比人命更重要。特首林鄭月娥在「打針騷」後指出，英國有37%人口接種疫苗，確診數字相應回落，印證要靠疫苗控制疫情，市民需要完成接種兩劑疫苗才有保護作用，呼籲市民按時間接種，避免前功盡廢，並表示若粵港澳接種疫苗的人數去到一定數目，當可考慮通關。負責疫苗統籌工作的公務員事務局局長聶德權亦聲稱有市民向其反映，希望接種第二劑疫苗後，可憑檢測結果免隔離往返內地。他更指更多市民接種疫苗後，社區源頭不明確診個案絕迹後，會為放寬隔離及通關創造條件。上下級一唱一和，還是上司林鄭月娥比較老實，承認現時主力鼓勵市民接種疫苗。

催谷市民打疫苗針，本身已經是矛盾的事，若果當事人決意想打針，政府可以攔住嗎？相反，如果有人堅拒接種，政府有權五花大綁「抬人上轎」嗎？香港是文明開放自由社會，打疫苗絕對應該出於自願，當局唯一要做的事，就是提供疫苗給想打針的人，但特區高官卻本末倒置，不擇手段，不斷出口術，三番四次以通關作利誘。食衞局局長陳肇始抗疫無方，疫情反覆，禁聚令措施朝令夕改，玩殘市民及各行各業，她竟然將接種率與社交距離等措施掛鈎，威嚇若確診數字維持雙位數字高位，接種率又未如理想，無可避免再次收緊社交距離措施，以及必要時再關閉營業場所。抗疫罪人反而惡人先告狀，你叫市民如何會再相信政府？

信錯政府，恨錯難返，有中港車司機以為打疫苗針可以方便往內地工作，打針之後面癱急需治療，而比起中風或死亡個案，已經算不幸中之大幸。第一針都如此多事故發生，嚇退不少市民，而有數據顯示，第二針恐怕副作用機會更高。科興及復必泰疫苗分別於上月26日及本月10日開打，若以相隔28日的時間推算，最快本周內市民會打第二針疫苗，然而多位專家指出接種第二劑新冠疫苗引起的反應會較強，若有人接種第一針後出現嚴重過敏，不應再接種第二針；若接種疫苗前發燒，亦暫時不應打針。慢性病人若病情轉變，應先控制好病情才接種。其中復必泰疫苗採用的技術，刺激免疫細胞，會比科興引起更強烈第二針反應。接種第二劑復必泰疫苗後出現發燒比例，在56歲以上的人士組別，由第一劑的1.4%急升至逾10%，引發頭痛的比例亦由20%增至40%。

換句話說，接種第二針，10個人有一個會發燒，如此駭人比例，政府又會否公開提醒市民？政府沒有告訴大家的事，還有多少？傳媒踢爆，國產科興疫苗在內地及澳門不建議予60歲或以上長者接種，香港在疫苗上也來個「一國兩制」，竟然把長者列為優先接種群組，公然與內地唱對台，好大的膽子，難道真的是「官到無求膽自大」？還有，打針後出現的多宗事故，是否真的像官方所說，日日都有人死，與疫苗「無直接關係」？驚魂未定，疑雲不散，退針潮湧現是再正常不過的事，政府又做了甚麼去令市民安心？難道是靠那個「安心出行」程式嗎？

政府沒有派定心丸，反而讓市民飽吃驚風散，本來疫苗是用來保命，現在卻更似追魂針，打完之後突如其來失去性命，橫屍街頭，死得不明不白。港府訂購的牛津阿斯利康疫苗，雖然尚未到港，但因懷疑涉及血栓副作用，歐洲多國一度緊急煞停接種。以特區政府作風，阿斯利康將來若在港出事，當不會叫停，反而會叫更加多人接種。推市民去死的事，特區政府豈會做得少！