世界視線：疫苗霸權奈若何　歐洲再現逃亡潮

疫苗被全球各地視為克服新冠肺炎疫情的神器，歐盟早前威脅要疫苗禁運，至今域外不少國家及地區還是一針難求！不過接種疫苗並非萬能，最早啟動接種計劃的多個歐洲國家不約而同疫情失守，法國、波蘭及意大利要重新封城，數以萬計居民死線前逃亡的一幕再出現。疫情重燃，給世人一大警告，疫苗不是神針，縱使推行疫苗霸權，但防疫戰爭最後拚的還是人與政府質素。

歐洲部分國家早在去年12月已經開始接種疫苗，而春天理應是新冠病毒傳播力較弱的時候，為何歐洲幾國未見感染率下降，反而出現感染更勝去年的情況？先看法國，當地已有超過250萬人接種了兩劑疫苗，接種一劑的人亦不少，但法國包括首都巴黎等16個地區，上周六凌晨起開始封城防疫4周，非必需商店要關閉，數以萬計法國人為逃避封城，在首都圈封城措施出台前大逃亡，他們中估計不乏有人帶疫出逃，但法國政府束手無策。

波蘭亦一樣，多個區域要封城3周，這個人口約3,800萬的國家，疫苗接種進度不賴，但受英國變種病毒影響太烈，每天發現的確診案例中超過六成涉英國變種病毒，波蘭政府只好再使封城計。歐洲疫情惡化的還有意大利，上周該國約10個地區發出紅色警示，非必要商業活動一律要停止，當地感染數字據說已超越去年11月的高峰，禍源同樣是英國變種病毒。歐洲的情況證明，疫苗只是抗疫神器之一，但疫情防控還有3項關鍵因素，一是不斷變種的病毒正與人類科研能力賽跑；二是人民不願接種疫苗，也不配合社交距離等措施，防疫變空談；三是國力不堪負荷，這要特別提一下疫苗霸權。

歐洲疫情慘重，但不少人會報以冷笑，歐盟不是威脅要推行疫苗禁運嗎？不是要留下疫苗供歐洲先用先打嗎？現在雖然有全世界較高比例的疫苗接種率，但疫情一樣防控失敗，可見疫苗霸權損人不利己。事件讓不少還在瘋搶疫苗的國家，及正在拚命谷打疫苗的國家及地區開始反思，疫苗在手，真的不代表抗疫防疫之路便會平坦。