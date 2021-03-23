功夫茶：為港籌謀獻藍圖　良策有麝自然香

中國近代維新先驅梁啟超嘅《新民說》，據悉毛澤東讀後對佢仰慕有加，因梁氏字「任公」，毛於《政治周報》撰文時就署用「子任」。嗱！功夫茶亦欣賞梁啟超對「新民」所下之定義，言簡意賅：未有其民愚陋、怯弱、渙散、混濁，而國猶能立者。

說得好，觀乎特區政府近年之所以日趨沉淪，蹉跎歲月一事無成，咪就係庸官愚陋渙散囉！最要命係自以為是，唔肯聽忠言諫語，呢，本報為無能政府獻上一個又一個之藍圖，涵蓋民生、經濟，全部經深入調研才精心策劃炮製，每個都精彩切實可行，可惜庸官本着「做又三十六，唔做又三十六」嘅心態，竟無一落實，甚至當耳邊風！

之不過，好嘢自然多人識欣賞，更何況良策有麝自然香！剛推出嘅「改革社服令，紓垃圾圍城」，建議每年逾千被判社服令嘅刑事犯轉做「清潔龍」，個個變「阿德」，一來大省公帑；二來改善環境；三來有助反省。與時俱進，一舉多得，何樂而不為？際此疫情依然嚴峻，尤其經本報踢爆舊區三無大廈嘅後巷及天井污糟邋遢，污水橫流、煙蒂如山、鼠患處處，根本就係播疫溫床！政界指懲教署可負責監管社服令人士，使清潔工作更有序及有效。正如功夫茶之前所講，哪裏有需要就去哪裏！譬如舊區後巷、天井多垃圾，就應該監督佢哋去嗰度清理垃圾！

嗱！講開有麝自然香，功夫茶想同讀者分享小小實例，話說尋日立法會經濟發展事務委員會舉行會議，有議員舉起《東方日報》去年6月獻出嘅「魚骨形碼頭藍圖」，力讚本報提出興建魚骨形碼頭增加遊艇停泊空間冇得頂。本報視察本港多個水域後，構思海灣例如吐露港可變身遊艇俱樂部，設置魚骨形碼頭及泊位，以增加遊艇泊位數目，且井然有序，悅目醒神到呢！同之前觀塘避風塘船隻亂泊，真有雲泥之別！仲有喺岸邊提供康樂設施配套，畀船主及愛好水上活動嘅市民同時享受海灣！魚骨形碼頭藍圖一曝光，難怪各界叫好！

議員雖然認為碼頭未必一定建喺吐露港，但政府應該就民間方案及漁民訴求盡快討論改善避風塘，順道加強本地遊及相關設施，好似垂釣基地、漁人碼頭，好好珍惜香港有1,000多公里嘅海岸線！黃昏時看山頭吐月，紅盤乍湧，幾咁寫意！

呢，庸官就廢噏甚麼「旅遊發展局在困境中未有停步」，又大隻講話會「吸納任何嘅意見，任何本地旅遊資源都會考慮」！庸官至叻卸膊，功夫茶只可以咁講，一個個高薪廢物乜都唔想做，無為民服務之心，又缺乏思考習慣，甚至冇常識基礎，怠政下會有甚麼新猷？嗱！蘋果落在牛頓身旁，佢推想到萬有引力；換個羊頓豬頓，還不是白費！功夫茶都係嗰句：有麝自然香，東方所獻藍圖經得起考驗，隨時間久遠只會更綻放光芒！