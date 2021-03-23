神州觀察：三歲女童遭虐死　保護體系不健全

虐待兒童屬嚴重罪行，因為兒童是極度欠缺自我保護能力、十分脆弱的群體，不管是因有意無意、出於主觀還是客觀因素導致對兒童的傷害或死亡，都應從嚴追責懲處。事前防範更為重要，畢竟對施虐者作出再怎樣嚴厲的制裁，亦無法改變已經發生的慘劇，及早完善兒童保護體系才更有意義，尤其內地社會虐童案頻生，此舉更具急迫性。

四川成都彭州市一名3歲女童早前慘遭繼母虐待致死，原因僅是女童吃東西時不聽話，狠毒的繼母扯起她就往牆上摔，試想這樣的動作怎是一個弱小的孩子所能承受？故而法律也好，社會大眾也好，應該不難就此形成較為一致的認知和判定，亦即這樣做極有可能摔死孩子；或者說，誰都無法保證此舉絕不會摔死孩子。細究起來，此舉又與故意殺人何異？惟檢方初時只以虐待罪起訴繼母，後在女童生母努力爭取下，才加控一條故意傷害罪，最終法院一審合併判處惡毒繼母10年半有期徒刑。

可對於這樣一宗虐童致死案，10年半的刑期判罰便足夠了嗎？震懾作用何在？按照規定，就算屬故意傷害致人死亡，量刑起點已是10年，之後還有無期徒刑和死刑，惟涉案繼母初時矢口否認惡行，又曾上網搜索相關罪行判罰欲行爭辯，豈可「從輕」？若再只按虐待罪進行處罰，則更寬鬆，兒童被虐待致死的頂格處罰也不過7年，不屬情節嚴重或持續虐待的，還不算犯罪，對一般的虐童行為通常只作批評教育處理，至多行政拘留幾日，簡直是在鼓勵虐兒。事實上，各界早就呼籲當局盡快設立獨立的虐待兒童罪罪名，及放寬入罪門檻、加重刑責，以顯示當局真正有心保護兒童。

此案存在的另一嚴重問題則是，和眾多虐童案一樣，施虐行為多屬長期存在，且不論是身為監護人的女童生父，還是其所在幼稚園的老師，都早已發現情況，卻都集體噤聲，或不作深究，或故意隱瞞惡行，這亦是令人擔憂及更感到可怕的地方。

須知道，在美歐一些注重兒童保護工作的西方國家，早已設立強制舉報機制，哪怕只是疑似發現兒童受虐情況，也需及時報警，否則便需面臨罰款乃至監禁，從而形成一種保護兒童人人有責的全民共識，可說對虐兒案起到了有效防止作用。

惟在內地，此舉多會被視作管閒事，而且未必管得了，傳統的自掃門前雪觀念是一方面原因，再則政府本身保護兒童意識不足，民眾的覺悟和法律觀念自然難有提升，甚至不少家長或監護人、幼稚園老師自己都覺得打兩下、罵兩句孩子沒甚麽大不了，又怎會投訴別人？有時投訴也未必獲理會，或者缺少渠道，加之法例本身有漏洞、罰則偏輕等因素，都令虐童案屢遏不止。