中美的新冷戰是全方位的抗爭，比起公開的戰爭，更具隱蔽性，更難應付，也影響深遠。例如，舊冷戰時美國妖魔化蘇聯，是惡毒地捏造共產黨和共產主義的罪行，把一切有據或無據的失誤都歸入於共產主義的因由，卻埋藏英、美等西方國家在大戰與冷戰中的許多戰爭罪行。

上世紀50年代的麥卡錫主義，可與中國文化大革命時的政治失控相比。美國200多年的種族主義暴行，更比蘇聯和中國共產黨統治中的錯誤遠為嚴重，堪與納粹主義的反人類種族清洗相同。一直以來，英、美等西方國家都歪曲歷史，簡化為正義與邪惡之爭，西方為正義化身，以此來愚弄西方人民與世界，歷史變成宗教化的謊言。

改革開放的中國，錯誤地摒棄了中國人民百多年革命造就的對西方侵略的認識、仇視，而與美國在各方面合作，甚至在中國社會產生出親美崇美、貶中貶共的言行與心態。改革開放的轉變中，美國化是鋪天蓋地推行，以至對中國歷史、美國歷史、世界歷史全面更變了認識與立場。這已經不是西化、現代化的爭論，而是中國應否全面融入美國體制之內，整個中國文化面臨轉變，以至存亡的大問題。

或許正是由於這個趨勢，美國會認為中國不過是和日本一樣，容易收拾。在中國經濟開始威脅美國的霸權，中國在外交上不再容忍美國，美國便要教訓中國、收拾中國。它以為一加壓力，中國便會如當年的日本，俯首稱臣。可惜事與願違，中共不是日本的自民黨，也不是蘇聯共產黨。太平盛世時可能忘其所以，但在壓力之下，卻幡然回復初心。100多年的民族奮鬥已經把教訓烙印於心，一時糊塗，還會驚醒，驚醒之後，更看清世界，面對現實重定中國的戰略和對美的策略。

中國的國歌是抗戰時期的《義勇軍進行曲》，一直沒忘掉革命和革命所面對的艱辛。中美新冷戰是另一場抗戰，煥發起中國人民的民族志氣和奮鬥精神，改革開放從模仿抄襲便進至文化抗敵、創新民族的階段，是真正的文化復興期的開始，支撐是中國的自我認同和歸屬。

正是中國的重覓自信心，便不再忽視西方的歷史暴行，便可以在公開的國際場合上盡數西方的種族主義、種族滅絕的反人類罪行，把國際社會一直以來的假象撕破，使西方人民和全世界重新面對西方的罪行，鑑古證今，也以古為訓，防止美國等再借用宗教性的謊言瞞騙和進行侵略。

中國帶頭，全世界便可以認清從歷史到今天的現實，意義重大和深遠。