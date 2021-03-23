香港的新冠肺炎疫情反覆多變，一波比一波嚴重，一波比一波難治。最根本的原因，在於香江府衙從最高決策層到整個系統皆抗疫無能，從指導思想到具體方法都錯漏百出，還自以為是，傲慢自大，看不起內地，看不起澳門，看不起周邊國家和地區的防疫抗疫工作，還拿美歐那些抗疫最糟糕的國家相比且沾沾自喜，認為自己已經很不錯。

疫情一波比一波嚴重難治，港府總是下不了決心以最堅決、最果斷、最嚴格、最徹底的方法抗疫，以為半吊子之術可以混得過去。內地抗疫成功，其成功之法也不是甚麼「獨門秘訣」，只要肯學，誰都能學；只要能克服自身的困難，包括制度困難、管治困難、人文社會環境的困難，誰都能學。學不來，只有一個原因——不肯學，香港就是這個樣子。

內地抗疫成功的經驗並不複雜，首先，抗疫的指導思想和最高原則是——生命重於泰山，疫情就是命令，防控就是責任。疫情發生，保護和拯救人的生命及健康乃壓倒一切，所有的事情都要為此讓路，所有的工作都要圍着抗疫防疫轉，這是命令，理解的要執行，不理解的也要執行，不能講條件，不能以局部行業、地方、個人利益「打折扣」。既然是最高原則和命令，執行情況就要問責，今次抗疫工作中，不知有多少官吏丟了烏紗帽。

二是疫情爆發後，正如國家衞生健康委員會專家組組長鍾南山院士呼籲的，解決疫情最快、成本最低的方式，就是全民在家隔離兩周，強烈建議全國人民都在家過春節，不要走親訪友，這不是人情淡薄，是生命第一。

三是疫情被打退和局面穩定後，千萬不能麻痹大意，千萬不能心存僥倖，千萬不能放鬆措施，零新增不等於零風險；病毒尚在，拐點未到，不急不躁，甚是關鍵。

四是從全民被動避疫轉化為主動抗疫，打一場全民戰爭，而不是僅靠專家的精英戰爭。

看看香港，哪一條做到了？