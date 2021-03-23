有人說，中美高層會談火花四濺，中方當眾怒懟美方，最難受的不是美國，而是美國一眾嘍囉國，例如英加日澳等。沒錯，內行看門道，外行看熱鬧。這些嘍囉國一向狐假虎威，跟在美國後面裝腔作勢，如今連主人也被痛罵，他們豈止難受，簡直膽戰心驚。這些國家有個共同點，經貿方面與中國關係密切，政治外交則緊跟美國，因此首鼠兩端，翻手為雲覆手為雨。過去中方往往逆來順受，或睜隻眼閉隻眼，現在對美國尚且不假辭色，對其嘍囉國又豈會客氣。

澳洲傳媒透露，外交部長佩恩過去數月多次聯絡中國國務委員兼外交部長王毅，尋求重啟兩國對話，但未獲對方回應。很明顯，這是中方故意冷落，既然澳洲要跟隨美國遏華，就應該料到這種結果，沒有甚麼好埋怨。早前中方針對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，部分西方政客聯名呼籲購買澳洲葡萄酒以對抗中國霸權，既然有這麼多人支持，澳洲又何必尋求與中國重啟對話？

加拿大也是如此，他們喋喋不休抗議中方拘捕並審訊兩名加國公民，卻不說自己首先無理拘押華為高層孟晚舟，西方的雙重標準就是如此赤裸裸。他們也許忘記了，「庚子賠款」和《辛丑條約》的年代已經過去120年，現在的西方固然不是當年的西方，現在的中國更不是當年的中國。

對於今次中美激烈交鋒，有日本網民評論道，希望日本也能這麼直接地表達觀點，總是搞窩囊外交的話，這個國家就算一直出錢，也無法贏得國際上的信賴和尊敬，對日本國家利益也無幫助。這番話說出許多日本人的心聲，也反映許多日本人的無奈，他們的國家作為美國的附庸，唯命是從，身不由己，永遠也無法成為正常國家。

總而言之，世界進入新冷戰，中美博弈只會愈演愈烈，所有國家都或多或少受到影響，再也不可能像過去那樣通吃兩家茶禮。