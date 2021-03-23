法治社會，犯法就要受到懲罰，香港廢除了死刑，罪行視乎嚴重性來決定監禁年期，但法治崩壞的今天，暴徒獲得姑息，涉及反修例案件的判刑中，不少被告被判社會服務令，律政司上訴縱能推翻原審判決，但未必可以全部案件都會上訴也。

社服令本來是給犯了輕微罪行的人，法庭額外開恩，免其牢獄之苦，改以勞動貢獻社會，間接彌補自己犯下的過失。過去3年，每年平均有約1,400宗案件被判社服令，據指社服令工作主要分成事務、服務和獨立式的單件工作，包括油漆、木工、簡單維修、園藝、為長者殘疾人士等提供服務、簡單文書及圖書館工作。任何工作都有其意義，但大家有眼看，這些工作的懲罰性比較低，未必足夠補償犯人的過失，而且一年有額外1,000多人勞動力，若能善用，對社會有莫大裨益。

本地垃圾及污染情況嚴重，街道、爆疫舊區三無大廈的後巷及天井都變成垃圾堆，埋下播疫溫床，就連郊野公園及海岸亦不能幸免。政府懶理垃圾圍城，各個部門互相推卸責任，最近更爆出審計署與環保署就海上垃圾收集數目「篤數」各執一詞，亦有承辦商被指偷懶「掃過界」。缺乏單一部門統籌處理垃圾，單靠民間義工團體「執垃圾」杯水車薪，幫助有限，而且厭惡性工作無論有否酬勞，找人手都相當困難。《東方日報》為本港獻上多個範疇改革藍圖，包括提出應該安排被判社服令的刑事犯清理垃圾，既可節省公帑，亦令有關人士在做辛勞工作時磨練心智，可以反思己過，更貼近其回饋社會的判刑原意。這個提議獲得不少議員認同，表示值得參考，促請當局檢視調整社服令的工作範圍。

民間要求改革社服令之聲10多年不絕，但官府照樣歎慢板，其實應該安排一些失職官員也去執垃圾，橫豎他們都是白𢭃人工，做多點實事才可以令納稅人順氣一點。