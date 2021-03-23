行政會議日前批准城巴、新巴、九巴和嶼巴按它們的申請，不扣減的加價，加幅是8.5%至12%。九巴在「豁免隧道費基金」補助下，其獨營路線實際加幅是5.8%，九成乘客每程多付不超過一元；新巴和城巴明年實施第二階段新收費後，九成乘客每程多付不超過1.5元。運房局局長陳帆稱，疫情持續令專營巴士公司經營環境持續惡化，加上「保就業」及防疫基金援助措施完結，巴士公司經營狀況已達「關鍵時刻」，「不准巴士公司加價已不再是一個選擇」，否則將有公司難以持續經營。而政府將透過延長交通津貼以及「公共交通費用補貼計劃」，每月補貼上限暫時由400元提高至500元，以減低加價影響。

陳帆的說法簡直是廢話，現在市面不少公司面臨倒閉，如茶樓、酒吧、美容院、電影院和健身中心，哪個不是因疫情而面對經營和經濟困難，為何陳帆獨鍾情4大專營巴士公司？而且這些巴士公司平日有專營權的保護，疫症期間政府已提供燃料補貼，其他一筆過的補貼、「保就業計劃」等，已經是得天獨厚，各行各業都在疫情下掙扎，努力求存，政府卻容許巴士公司全數加價申請，政府對得住其他因疫情裁員、減薪甚至倒閉的員工、公司和行業嗎？政府簡直混帳！

政府批准專營巴士公司全數加價：一、政治不正確。因為疫情，不少市民生活困難，陷入失業和半失業狀況，中小企則面對倒閉危機，理應是大家「有粥食粥，有飯食飯」，接受全數加價是讓專營巴士公司壓在市民頭上，繼續營運，違反困難時共度時艱的集體努力和意志。二、專營巴士公司長期受專營權照顧，保證盈利，現今社會面對困難，理應回饋社會。三、一般中小企因疫情而面對經營困難，除獲政府小額支援，都要靠裁員、減薪改善營運，甚至要倒閉，政府既然已提供多項支援予專營巴士公司，現在卻批准全數加價，是雙重標準，偏幫巴士公司。四、政府和行會失職塞責，（1）專營巴士公司申請加價，其申請資料和數據一般會較鬆。（2）從來專營巴士公司申請加價，都預咗政府壓價，今次是10多年來加幅最高，卻不壓價，專營巴士公司發達囉！

建議：一、陳帆曾說政府會協助專營巴士公司開源節流，如路線重整、增加非票務收入、提升巴士安全及科技應用。這反映專營巴士公司經營不善，竟然自己專營也不懂，要靠政府，也反映政府監管不力，為何不早提出？現在提出應要專營巴士公司立即進行改革。二、在改善經營過渡期間，赤字由巴士公司及政府分擔，至限期內經營改善完成為止。三、收回或大力扣減加價申請。