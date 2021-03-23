香港遭受暴疫夾擊，百廢不興，急需有新思維改善施政，可惜港府無能，不論止暴抗疫還是挽救經濟皆無功而還。東方報業集團愛港情切，急民所急，不惜越俎代庖，在這一年多以來先後獻上7幅藍圖，既有大改革，也有從細微處出發，連立法會議員都讚好納入議程討論，偏偏港府剛愎自用，有好牌不上偏要與民為敵，民望直插谷底，可謂與人無尤。

單是垃圾圍城問題便成為特區痼疾，港府不敢擴建堆填區，又不敢興建焚化爐，源頭減廢更是光說不練，以致問題一天復一天地拖下去，不僅令市區烏煙瘴氣，更禍延郊區及海上，加上港人公德心欠奉，連口罩都隨處亂丟，令香港名副其實淪為臭港，更惹來蟲鼠肆虐。東方獻計，當局可安排被判社會服務令的刑事犯清理垃圾以節省公帑，一來可以反思己過，二來更貼近其回饋社會的判刑原意，總比安排他們進行簡單的院舍維修或到醫院做義工等更具警惕意義，加上不費分毫，市民定必拍手歡迎，何樂而不為？

另一方面，「警察拉人，司法放人」早成民怨之源，黑暴之所以死而不僵，同司法輕判或放生有直接關係。可以看到，近年司法機構接獲有關判案不公的投訴屢創新高，但與之成反比的是沒有一宗投訴成立，證明自己人查自己人根本沒有作用。要徹底撥亂反正，司法必須大刀闊斧改革，東方獻計改由已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官，他們對法律熟悉，本身亦有豐富的執法及起訴經驗，兼且可大大減少「黃官」問題，連法律界人士都認為可行。

東方有雄圖大略，有遠見有心思，哪怕港府只是接納一兩幅藍圖，民望也不可能低殘至此。由此可見，港府之所以陷入推出一項跪低一項的惡性循環，之所以連抗疫都得不到市民配合，原因就是死牛一邊頸，一味要面，自以為是，最終玩死自己，玩死香港。