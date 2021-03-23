一位已故的天王巨星，生前有一趟，身邊的人跟他談到做藝人應該如何如何，巨星打趣說：「我不是藝人，而是一個明星。」按理明星不也是藝人嗎？為甚麼他說自己不是藝人呢？但在現實上，沒有人會這樣跟天王巨星斟字酌句，因為大家都能明白，他真正的意思是說：「我不只是藝人，更是一個明星。」

天王巨星口中偶爾冒出的一句話，未必完全符合語理邏輯，但不打緊，因為他既不是學者，更不是在公開場合講話，而且還帶有說笑成分，故無傷大雅。不過，換作是一位大學教授，身處公開論壇，更是在香港政局最風雨飄搖的時候，從學術角度發表政治看法，情況便截然不同。在這當兒，一字一句都理當含混不得，所表達的，更該是本人的真實想法了。

香港科技大學社會科學部一位講座教授，她是在香港出生，2019年反修例風波期間，捨棄了在美國學術界無限風光的前景，選擇到科大任職。甫一落戶，她便馬上投入「勇武」的抗爭活動，走上前線，站在警察與示威者之間，掩護暴徒逃走。

這位講座教授出格的舉措，加上其美國背景，恰恰又在此時此地露頭，不得不讓人懷疑，她是否有目的而來？

去年5月，這位教授參加美國組織「香港民主委員會」的網上論壇，跟香港法律學者戴耀廷，以及前香港眾志秘書長黃之鋒等反對派的頭面人物同台，她大言炎炎，宣稱「我不認為香港屬於中國，而是屬於全球」。

學術界的遣詞用字素來嚴謹，跟一般人逢場作戲不同，這位教授在公開場合明言「不認為香港屬於中國」，配合種種背景，難免教人納罕，她是否在鼓吹香港獨立？如果是，相關學府是否可以視而不見，任由這樣的人繼續在學術殿堂上向年輕人「播毒」？