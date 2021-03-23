天地有愛，人間有情，然而，港府一啲麻木不仁嘅庸官，卻是毫無惻隱之心，而無惻隱之心，非人也！呢，本報尊重動物權益，連日追蹤報道西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上定位追蹤頸圈，對牛牛恍如加上魔咒，呢舊醜陋之物令「531」數度流下「牛淚」，寢食難安，見者痛心，聞者難過！

事件經本報深入報道後，引來全城熱話及對牛牛嘅關注。漁護署帶頭虐牛事件曝光已逾一周，惟漁護署署長梁肇輝及該署上級部門食衞局局長陳肇始，至今仍然無動於衷，禪師上身，即係：深深地吸氣、吐氣，吐氣時發出「南」的聲音，吸氣時發出「無」的聲音！有論者指兩人至今影都冇，對事件不聞不問，敏感度不足，直斥佢哋自恃高官，擺出一副高高在上嘅姿態！

庸官處理西貢牛牛被纏追蹤頸圈事件，就係「我是高官我怕誰」，用林鄭嘅話就係「官到無求膽自大」！我哋常人見到嘅真相，有圖有片，做官嘅一味口硬話「531」已適應追蹤頸圈、如常進食，又廢噏甚麼有關頸圈可與燈柱連繫，當有牛喺燈柱附近出沒，燈柱就會閃燈，提示駛過車輛有牛出沒、小心駕駛喎！有區議員就話喇，燈柱閃燈反而有機會令駕駛者分心，未能收到署方想要嘅效果。老朽都係揸車嘅，深明區議員講得啱，事關夜間出行，有時會遇到對面駕駛者不知何故，開大燈閃你幾閃，令迎面嘅駕駛者受到強光刺激，全然睇唔到嘢且分心！

嗱！日前又有西貢流浪牛被車撞斃，司機疑因路面冇街燈照明，光線不足而肇禍。據悉，流浪牛受傷大量出血，司機自行報警求助並感到非常內疚，對牛痛哭，連呼「對不起」！其自責之深，對比起毫無惻隱之心嘅高官，確有雲泥之別！要一眾不食人間煙火嘅庸官能夠「戴仁而行，抱義而處」，無疑係與虎謀皮！漁護署高官若仍廢噏拒解鎖救牛，那就真要等天收了！