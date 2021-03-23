香港近年有一個非常有趣的政治現象，就是中央要在港實施某些有關香港的政治改革措施或方案時，香港許多民間團體或組織都會紛紛響應，又是發起簽名運動，又是廣設街站做宣傳，又或網上聯署支持，如火如荼。唯獨特區政府總是冷冷冰冰，19萬公務員紋風不動，只有行政長官和問責高官發表一些歡迎或支持的應酬聲音，有時也會到街上簽名打卡，現身做騷支持，真是令人奇怪！因為這些政治變革方案都是香港之事，都是特區政府必定要實施的本港工作，為甚麼整個特區政府卻要大力推一推，才動一動，好像「木頭」似的沒有主動積極性，顯然這是不尋常和不可接受的。

其實，上段揭露的政治怪現象也不是一時一事，也不是近年中央提出的對香港作為地方政府的改革要求，遇到部門官員必然冷處理的對待情況。回想香港回歸近24年來，有哪一次是例外？

嚴酷的事實說明特區政府必須由上而下徹底進行改革，由公務員全面進行宣誓擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區政府開始，擺正公務員和政府公務機構的政治立場和政治態度，才能全方位、無死角、沒掉隊地、忠實地、不折不扣地落實憲法和《基本法》的要求，發揮政府管治的真正職能，香港才算真正貫徹《基本法》不變形、不走樣。

倘到某一天，當我們在街頭見到各區政務專員、政務主任帶隊開街站做宣傳的時候，當我們在各種形式的民眾集會上聽到政務專員或政府官員聲情並茂地介紹政府政策措施的時候，當我們見到政府部門大小官員家訪洗樓、逐戶派單張的時候，那麼在港英年代卓有成效的行政主導的主動積極和真心效忠便回來了。

政治工作的「兩頭熱中間冷」（特區政府冷冰冰），不就是當下香港奇特的政治怪現象嗎？