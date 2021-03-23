據報道，多個涉及製作反政府題材電影的團體，利用藝術發展局（藝發局）的資助製作反政府、美化黑暴和「港獨」的「藝術作品」。根據藝發局年度資助名單，由2018年7月至2021年6月，有關團體獲資助高達1,494萬元。

電影《理大圍城》早前獲高先電影院安排上映，因內容有美化犯罪之嫌而備受爭議，儘管該電影院在社會強烈反對下，於早前煞停播放計劃，惟事件餘波未平。有報道指，該片之發行商「影意志」在過去3年共獲得藝發局撥款278萬元，資助其製作經費。該公司曾舉辦「香港獨立電影節2019」，明目張膽上映為暴徒張目的電影，例如吹捧「港獨」分子梁天琦的《地厚天高》。

此外，亦有多個團體利用藝發局的資助製作反政府的藝術作品。當中，「光影作坊」獲資助額最高，3年多達387萬元。該團體主席被揭發是反修例聯署發起人之一，更協助某藝術家舉辦美化暴徒的攝影展。

「天邊外劇場」於近3年獲得藝發局逾344萬元資助，於前年放映《盧亭百年夢終章──絕望與希望》，被指煽惑「抗爭」。該劇竟獲康文署網頁推薦，亦獲借用場地牛棚藝術村放映。有指該劇畫面充斥「黃色頭盔」，寫着「逃犯」、「驚醒」、「孤立」、「共和」、「監獄」的道具，更以「民主與獨裁的國度」暗喻，大肆政治抹黑。據說，獲發資助的團體中，有不少主管人曾鼓吹或參與街頭暴亂，當中8位更是藝發局大會委員。

筆者上周已去信立法會民政事務委員會，指出藝發局作為港府指定全方位發展藝術的法定機構，卻不斷贊助透過作品反政府、美化黑暴和「港獨」的藝團，反映藝發局在架構及撥款機制上均出現問題，更可能有利益固化及以政治取向審批撥款的現象。鑑於事件影響深遠，故期望委員會盡快加入議程，要求民政事務局局長徐英偉及藝發局代表出席會議，就檢討藝發局的架構及資助撥款機制的規管作出交代。

除了藝發局的問題，其他藝術相關撥款也出現問題。例如將於年底開幕的西九文化區M+博物館，是以公帑興建資助，館藏展品亦是透過巨額公帑補貼，卻被投訴用以收購挑動仇中情緒及涉煽動他人分裂國家的展品。有議員質疑該作品內容對國家不敬，不應在政府展館展出該類內容不當的藝術品。藝發局視覺藝術小組主席陳錦成立即出來「挑機」，聲稱該議員「見識少」。可是，媒體揭露，陳錦成的社交媒體不時轉發「港獨」歌曲、反對《港區國安法》等推文，並稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，此人的政治立場昭然若揭。

政府雖然應該支持多元創作，但絕不應資助或購買任何反中、反政府、煽動仇恨、帶有侮辱性的作品，荼毒港人特別是年輕人的心靈。政府相關部門是時候糾正日積月累的積弊，以確保在推動藝術發展及創作時，亦必須確保相關項目都遵守法律及合乎道德底線。廉政公署及國安處亦須介入調查上述的資助事件，以了解公帑使用是否合法恰當。