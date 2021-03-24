神州觀察：侵佔林地幾十年　無力查處真荒唐

黑龍江五常市近日爆出300多畝國有林地遭當地民營公司非法侵佔26年，盜伐林木並修建大型度假山莊，有林場員工長年堅持舉報，當地林業部門亦多次進行查處，及向法院申請強制執行，乃至聯手國家林業局、省林業廳共同督辦，都沒能奏效。更不堪的是，中央環保督察組3年前就曾點名批評此事，並要求當地政府成立專案組嚴肅處理，追究責任。眾怒難犯，據悉市內多個部門日前拆除非法修建的建築物。

輿論質疑其背後或有保護傘，否則一個地方企業怎可「佔山為王」幾十年，地方及中央的帳統統不買？就像動輒存在十幾年、幾十年的地方黑惡勢力，若無保護傘撐腰，又怎能坐大成勢，為非作歹？按說政府「有槍有炮」，就算真有土匪盤據山上，清繳起來也非難事，偏偏一個違建的私人山莊都進不去，又怎不叫人疑竇叢生？行政執法人員每次上山，具體究竟曾遇到哪些阻力？難道對方真在山路上架起了槍炮？

這不禁讓人想起該省早前的另一宗霸佔國有林地建莊園案，涉事的「曹園」被指「接待的都是有頭有臉的人」，亦即某些權貴，故能非法存在十幾年，或因有他們「保駕護航」；以致當地國土部門向法院申請強制執法，卻遭院方以「無正當理由」拒絕受理，該市森林公安局要麼稱此前不知情，要麼就與其他有關部門相互推諉，有沒有保護傘，不難弄清楚。亦正因為這些權貴勾結、保護傘問題，使得各地削山毀林建豪華莊園、別墅亂象總是絡繹不絕，一再破壞綠水青山，禍害無窮。

當中尤以秦嶺違建別墅案為甚，秦嶺不僅被稱為華夏「龍脈」，更是中國「綠肺」，其水土保持及生態屏障等功能不言而喻，到頭來竟被破壞得千瘡百孔，面目全非，原因或來自地方政府的短視，不敵經濟利益誘惑，或因牟私利的腐敗行為所致，做的盡是禍國殃民、斷子絕孫之事。以致當地官場上下、諸多行政職能部門皆淪為幫兇，省委一把手更是案中最大的保護傘，故而中央出面亦阻力重重，須以「六道聖旨」、擾攘多年才逐步搞定，可想而知，各地還有多少類似違法情況不曾被曝光，多少生態破壞還在繼續。

近期從內蒙、甘肅一路吹至京城、影響多個省區的沙塵暴，及南方多地持續旱情，都是生態環境遭嚴重破壞帶來的惡果。然而在甘肅敦煌，幾代人辛苦種植的防護林居然敵不過幾串葡萄，慘遭「剃頭式」砍伐；祁連山生態毀完又毀，或令當地水源涵養功能消失殆盡；內蒙古「靠煤吃煤」的保護傘正在成批地被揪出來，當局說要倒查20年，跟他們算帳，可是查出來又能怎樣？生態破壞到全面恢復何其漫長，這筆帳算起來絕不簡單。