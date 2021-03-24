正論：政府不聽東方言　滿城老鼠在眼前

本港鼠患嚴重，累計15宗大鼠戊肝傳人個案，佔全球逾九成，國際金融中心淪為鼠病之都。鼠患指數創10年新高，食環署滅鼠不力，卻大撒冤枉錢，用納稅人血汗錢作捕鼠試驗，最近又在街市推出先導計劃，但只聞樓梯響，昨日更遭立會議員連環炮轟。

食環署肩負滅鼠重責，但交出成績慘不忍睹，不用看數字，單看滿街滿城老鼠出沒，便知食環署失職怠惰。該署去年接獲逾萬宗鼠患投訴，未有反思己過，洗心革面，反而動作多多，稱與機電工程署合作，在荃灣楊屋道街市推出先導計劃，以物聯網技術部署無線動態傳感器、捕鼠器以及鼠餌器，目標是加強監察街市滅鼠工作。單看形容似乎很有來頭，但經驗教訓，食環署奉獻新猷，通常都是慘淡收場。近年引入的新科技如氣壓滅鼠器、夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等都缺乏成效，浪費公帑。反而民間智慧利用普通水桶及膠板，製成高效捕鼠器，成本低效率高，食環署有否汗顏？

高手在民間，高見在《東方》。不聽《東方》言，老鼠在眼前。《東方日報》報道大成街街市群鼠噬食豬殼，圖片震驚全港。東方報業集團早年便已經揭示本港鼠患日益惡化，食環署滅鼠不力，必須大幅改善整體部署及措施，可惜官方充耳不聞，多年來因循怠惰，蛇王偷懶就成為專家，防治蛇蟲鼠蟻卻如像門外漢，滅鼠措施離地，屢敗屢試，屢試屢敗，彷彿有用不完的公帑給他們做實驗，11年來動用了17億元公帑防治鼠患，但是鼠患參考指數屢創新高，據數字顯示，捉一隻老鼠的成本約4,000多元。《東方》老早提出，食環署應該找內地鼠王來港滅鼠，費用都不會這樣高昂，但食環署執迷不悟，死不改善，落得滿城老鼠下場。

鼠患源自環境衞生惡劣，這又是食環署的職責範圍。街道、後巷，甚至天井垃圾堆積，不單止養鼠為患，而且亦是散播病毒的溫床。油尖旺、深水埗及新蒲崗有些街坊甚至要自己買電子儀器驅鼠。近月這些地區屢爆新冠肺炎個案，多次封區強檢，部門之後做騷清潔洗太平地，《東方》直擊揭發，原來又只是門面工夫，街道垃圾依然，老鼠繼續出沒，甚至由坑渠鑽進民居。

食環署在油尖旺封區，被踢爆用洗街車沖洗街道之後，沒有清走垃圾，只是將垃圾掃入排檔底，街道污糟依然。有些地區街上多袋垃圾無人清理，傳出異味，老鼠源源不絕從後巷的坑渠爬出，從喉管爬入民居，捕鼠器及捕鼠籠如同虛設。尖沙咀華源大廈有確診個案，突擊列為受限區域，解封後被拍到大廈天井及簷篷大量垃圾堆積，更有人把食物渣滓撒落後巷，衞生環境惡劣，鼠患風險大增。有圖為證，但負責衞生清潔的食環署多年來有否做過任何工作去糾正，是否眼不見為淨？

鼠患遍地開花，港九新界都有老鼠為患，無論新舊大廈、住宅商舖或遠近地區都聞鼠色變。不少舊樓住客、公屋戶日常生活與鼠為伍，食物被污染，大鼠戊肝隨時大爆發。馬鞍山有市民訴苦稱回家時竟要「人鼠爭路」，憂心誤踏老鼠被咬，整天提心吊膽，如此痛苦日子還要捱多久？

不少強檢區域都驗出污水樣本帶有新冠病毒，老鼠沾上污水，走來走去，成為疫症隱形傳播鏈又有何出奇？疫情有很多個案是源頭不明，極有可能與老鼠有關。當局卻未見捉老鼠來檢驗，這可能便是疫情其中一個大缺口。跨部門防治蟲鼠督導委員會日前舉行會議，制訂防治鼠患蚊患工作計劃及指標，可惜又是換湯不換藥，繼續由食環署主力滅鼠，大家相信會有脫胎換骨表現嗎？

鼠中有官，官中有鼠，官即是鼠，鼠即是官，政府多年來都不能撲滅鼠患，而且每況愈下，真正原因便因官場藏污納垢，碩鼠橫行，躲在陰暗不見天地方殘民自肥，本來應該被人揪出來除掉，卻愈養愈肥，肥得連彎身或走路都有困難，還旨意他們這些比狗官更不如的鼠官來擔當清潔香港，豈不是與虎謀皮，怎會有好結果？