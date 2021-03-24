產評：新股熱情速逝去　走資浪潮接踵來

雖然去年11月螞蟻集團招股臨門撻Q，但隨後俗稱「中概股」的在美上市中國企業來港掛牌熱潮持續，高峰在今年2月快手及諾輝健康，與股票現貨市場百花齊放，帶動恒指曾衝上31,000點樓上。詎料市況急速逆轉，來港第二上市的百度集團昨日首掛即一度插穿招股價，適逢股市大跌，猶如「災星」降臨，一來標誌着中概股轉冷、新股逢「抽」必贏成絕響；二來港元匯價隨之轉弱，預示走資壓力驟增。凶兆當前，投資者宜審時度勢，慎防港股大冧不遠矣！

首季僅餘6個交易日，雖然季初美國政局動盪，但期間港股氣氛不俗，皆因有源源不絕的中資股上市，且首掛表現理想，吸引四方八面的資金參與認購。具代表性的例子莫過於快手和諾輝2月首掛分別急升1.6倍及2.15倍，成功認購的投資者坐定粒六，一眾股份的估值也水漲船高，港股日均成交持續在兩千億元樓上的高水平，可謂牛氣沖天。

誰知來也匆匆，去也匆匆，首季尚未完結，港股就好景不再！昨日首掛的百度使大部分投資者須輸使費離場，透過孖展認購更是蝕入肉。從這隻中資科技股表現如斯差劣可以推斷，年內中概股招股熱潮已成為過去，散戶入市信心亦大受打擊，對後市甚為不利。

更值得關注的是，上季螞蟻集團雖然未如期上市，但大量停泊在港等抽新股賺快錢的游資並無立即離港，反而繼續追捧其他相關股份。從今次百度的首掛表現如此差勁，足見任何利好氣氛已經逝去，炒新股之途既已不通，游資打退堂鼓在所難免，尤其美國那邊又再大開水喉，美股估值雖高，但旺氣維持，從近日美國科技股熱鬧依然，在港上市的中資科技股卻未能受惠可見一斑。資金跟紅頂白，沽港股套現轉移陣地實不難理解，難怪見到港匯近日持續偏弱，兌美元見去年初以來新低，正是資金醞釀撤退的鐵證！

隨着資金流走、股市缺乏焦點，港人移民離心又增大，資產價格受壓是必然。3月至今港股在28,000至29,000點水平反覆待變，莫說以點數計低於美國道指，就連日本股市也不如，如此弱勢不排除恒指即將出現單邊大跌市，投資者宜做好避險措施，以防後市高台跳水。

要知道，一旦股市大冧，負面的財富效應不利消費，企業在股市融資的難度亦會大增，預示疫後香港經濟復甦之路更見崎嶇，最怕是走資壓力蔓延至樓市。可見香港疫情壓力雖暫時緩減，但港人的苦日子還遠未見盡頭！