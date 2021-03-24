世界視線：英警止暴制亂　西方裝聾扮啞

英國國會正審議《警察、罪案、判罪與法庭法案》，賦予警方更大限制示威的權力，引發極大爭議，其中西南部城市布里斯托爾有數千名民眾走上街頭抗議，最終演變成衝突，有示威者向在場警察投擲煙花爆竹，有人焚燒警車，警署亦遭受破壞，據報至少有20名警員受傷。

倫敦最近有女子被警員綁架並殺害，堂堂首都竟淪為罪惡都市，最離譜的是，警方未見清理門戶、掃除敗類，卻以暴力驅散參與悼念活動示威者，如今更企圖修法壓制民眾的自由（包括限制集會的開始及結束時間，並設置音量限制等，違者可被罰款最高2,500英鎊或被判監禁），是可忍孰不可忍。然而當局的態度十分強硬，內政大臣彭黛玲表示，絕不會容忍少數人的暴亂行為。

可以想像，以上一幕如果發生在香港，西方社會的條件反射必然是支持民眾「爭取自由」的「正義訴求」，同時「譴責」港府和警方「壓制自由」，甚至威脅施以制裁。

如今可好，約翰遜政府終於親身了解社會穩定的重要性，銳意加強警權，而這時候西方盟友們以至媒體，卻一如所料地集體失聲。類似的雙重標準，俯拾即是，罄竹難書。今年一月，美國前總統特朗普支持者闖進國會大樓，爆發流血衝突並造成傷亡，受害者之一、辦公室被砸的佩洛西忙不迭嚴斥暴徒，所謂「美麗風景論」，立即被拋到九霄雲外。

不得不提的還有法國的「黃背心」運動，對於馬克龍政府的鎮壓行動，西方國家也是拍手叫好，支持巴黎當局盡快恢復秩序。當時「今日俄羅斯」電視台的一篇評論標題堪稱一針見血︰為甚麼所謂的「革命」發生在烏克蘭就被允許，甚至獲得掌聲，在法國就不行呢？再看看西班牙加泰羅尼亞的獨立運動，馬德里嚴懲加獨分子，不僅沒有西方國家接收這班英雄，讓他們開拓「國際戰線」，反而是歐洲議會大比數通過剝奪加泰自治區前主席，以及另外兩名自治區前官員的刑事豁免權，為引渡3人回西班牙鋪路。西方國家對分裂活動「為我所用」的心態，至此暴露無遺。