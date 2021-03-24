功夫茶：虐牛傷猴勁低能　冇腦廢噏扮先知

大地有愛，之不過，香港呢個社會，卻充斥高薪低能嘅庸官、廢官和凡事推得就推嘅推官，佢哋砌詞粗劣，想呃細路都難，更何況眼睛雪亮嘅讀者和市民！呢嗱！自從本報揭發西貢牛「531」慘被漁護署套上醜陋追蹤頸圈，勒頸不適不時流「牛淚」，事件引起全城熱議及關注，而廢官依然樂於做廢噏瘟神！

日前立法會研究動物權益相關事宜小組委員會上，多名議員對本報嘅深入報道「531」流「牛淚」表示關注，並質疑是否有必要如此令牛牛受盡不必要嘅折磨和苦楚，指戴上恍如魔咒嘅頸圈，行為令公眾觀感差，牛隻備受不必要痛苦！

呢，漁護署助理署長就出來狡辯廢噏，話讓牛隻佩戴GPS頸圈係為咗方便管理，相信頸圈對於牛隻嘅重量相等於人類戴電話嘅重量，實驗4至6星期後、收集足夠數據就會移除頸圈。庸官廢噏，想唔醒你食超記滷味都唔得！聽過「如芒在背」呢個成語未吖？芒刺夠細喇，扎喺背上唔通就冇嘢？搵幼針拮喺你個庸官背上，睇吓你肥屍大隻又會唔會寢食難安吖嗱！廢官又知唔知乜叫做「如坐針氈」呢？以為牛咁大隻一個頸圈濕濕碎就唔會令牛牛痛苦流「牛淚」？咁推官如果坐喺針氈上，依然可以笑着廢噏「相當於人類戴電話嘅重量」，功夫茶當你有特異功能，的確好狠了不起！

推官又指大部分動物不會因感情而流淚，可能因眼部敏感才出現淚水，已經每日派獸醫前往觀察。當真？咁有冇留意牛牛係左定右眼敏感流「淚水」吖？或兩眼都流下「牛淚」呢？如真檢查過，有冇錄影可以畀大家睇吓真相？咪成日無厘頭，屙奶油！要言之，庸官劣政，咪再砌詞狡辯，冇腦「推官」，呃細路都難，推多冇謂，快快手為「531」除下緊箍咒最實際，否則難息全城怒火！

嗱！除咗帶頭虐牛，漁護署另一「傑作」就係喺金山郊野公園位於大埔道停車場外面加裝帶刺圍欄傷猴，本報記者一再去視察發現猴子爬欄，唔少前肢、大髀及臀部等多處鮮血淋漓，令人慘不忍睹！阿哥，點會係如廢官所膠噏係猴子間互相打鬥而成吖！原有橫木板有空隙，不是令猴子更易攀爬？上到去就係滿布帶刺鐵絲網，分明靠害啫！

本報建議當局立即更改圍欄設計，用整幅打直、光身透明膠取代，並加建一個15至20度向內微斜嘅膠製擋板，既透視到內外情況，防止猴子攀爬，又可以循環再用十分環保，保障不會再有猴子「屁股開花」、皮開肉綻咁陰功！從傷害動物，可見港府官場多白癡扮先知，管治之所以一塌糊塗，廢官、庸官、推官，如此三官匯聚，萬法朝宗，輕易突變成尸位素餐嘅「高薪廢物」，你話香港不沉淪有天理嗎？