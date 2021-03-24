中國在與美爭鬥中強硬起來，並不是中國要與美國及其拉攏的盟友兵戎相見，中國的態度似乎還是被動。後發制人，免予人口實。可是按照中國剛剛對歐盟反制制裁，這個後發制人卻是比原來歐盟的制裁更為嚴重，不再是同等制裁，或減量反制，而是增量反制。

美國等對中國的制裁對象主要是政府、官員和國企。除國企外，作用不大。而國企有中央政府支持，轉移業務會有損失。總體還屬有限，且更有力促使國企轉移業務，反過來使美國等國亦有所損失。美國等受中國反制表面上是學者、議員等，實際上打擊的是他們背後的金主。

中國經貿活動遍及全球，製造業與出口都比美國龐大，歐美企業很少能擺脫中國的關係。中國的反制，打擊對象便可能是政治背後的金主企業。極可能是這些企業要捨棄受反制的學者、政客。後者便斷了財路和支持，只深深地陷入政府的財務支持的網絡。學者尤可，卻已無學術的形象。即使國際往來，也容易讓人避之則吉，無法起出替美國等政府造謠攻擊中國的作用。政客涉及政府有關部門的直接間接資助，卻是觸犯當地法律，只要媒體暴露便要下台。

中國反制之餘，還可加強各方情報工作，追查被反制個人與組織的活動。把他們私底下與其他個人、企業、組織、政府的來往追查揭露，使反制所產生的網絡和連鎖作用發揮出來，在歐美社會裏產生出強大的威嚇效果。這比起媒體的輿論戰，更有實效。

國際的鬥爭，兵戎相見是下策，一是以戰止戰，屬中策。另一是不戰而攻入城，為上策。

輿論戰是其中一招，但往往見效緩慢，糾纏不清。中國還是受制於多年來美式教育、和平演變的滲透。在意識形態上混亂不堪，還沒有足夠的自信和專業能力，難以與歐美老手一二百年的積累能力相鬥。

例如在國際新聞方面，《今日俄羅斯》的強勁文化力量，與中國媒體的膚淺，不可同日而言。輿論戰線，無論國內國外還要爭取，但在當前衝突激化時，更重要的是要加倍反制，這應是最佳利器。

而且，更應倣效美國，一是認真連坐牽涉，製造更大範圍的恐慌。二是在相關的友好國家，同時禁制被反制者的活動。例如在俄羅斯、巴基斯坦、委內瑞拉等國，中國依法同時起訴被反制者的反華言行，為今後國際反制作出準備。

美國亡華之心不會死，一計不成會另出一計。中國不僅步步為營，還要另闢蹊徑，早作應對。