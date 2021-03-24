英國政府近日發表《安全、國防、發展及外交政策評估報告》提到，英國計劃未來數年將核彈頭數量上限從180枚增至260枚，「以應對中俄挑戰」。

據報道，目前俄羅斯核彈頭數量為4,300枚，美國3,800枚，中國320枚。美英核彈頭數量加起來尚不及俄國，這是俄羅斯一直能強硬對待美英和歐盟各種威脅，包括軍事威脅的底氣。中國的核彈頭比俄美差之甚遠，就國際關係和爭鬥而言，最是核威脅中國的是美國，而最能威脅美國和英國的，則是俄羅斯。

正因為如此，美英與俄羅斯矛盾更深、更尖銳。這些年來，美俄在世界各地早已擺開戰場，發生軍事衝突，但美英絕不敢對俄羅斯「做得過分」，絕不敢向俄羅斯「直接開打」。相反，俄羅斯的海空軍力可以毫無顧忌的，在美英西方的全球任何一個「戰略要地」常態化巡航。老美屁都不敢放一個！更不敢以核戰威嚇挑戰俄羅斯的國家主權、領土完整、核心利益。俄羅斯人相信，公理抵不過大炮，他們要用自己的大炮轟倒一切敢於來犯之敵和老美的強權霸道！

看來，當年蘇聯要和山姆大叔「核武競賽」是大有道理的，起碼給俄羅斯留下了雄厚的家底。不能想像，前蘇聯在美國人「和平演變」的忽悠下，改旗易幟，亡黨亡國，分崩離析後，普京上台吸取了沉痛的教訓，重振俄羅斯，與美國針鋒相對展開鬥爭，若沒有當年的核家底和軍力家底，能夠一次又一次的遏退美國嗎？能夠在美國威脅下擊毀車臣分裂勢力嗎？能夠收復克里米亞嗎？毫無疑問，4,300枚核彈頭令俄羅斯膽肥力壯！當然更重要的是，人的膽更要大、更要勇，核彈抗敵自衞更加取決於人有多大的決心和意志使用它。

英國今次增加核彈頭80枚用來對付中國及俄羅斯，其實對華是「虛晃一槍」，對俄才是「增加武裝」。中英沒有根本的利益衝突，別看她對華咋咋呼呼，大多是應老美之邀，做做樣子。俄國的威脅才是老英的噩夢！