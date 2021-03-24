曾幾何時，香港GDP佔全國比例超過兩成，那是何等風光；如今，香港在中國10大富有城市排名中只能居於第6位，這又是何等難堪。上海、北京、深圳GDP早已超越香港，現在連重慶和廣州也已後來居上，再過幾年蘇州、成都、武漢等城市也勢必從後趕上，香港很快就會被擠出10大城市之列，成為名副其實的二、三流城市。

「江山滿眼今非昨，紛紛木葉風中落。」香港回歸被視為洗脫中華民族百年恥辱的標誌性事件，得到明天會更好的祝福，沒想到事與願違，回歸後竟如風中落葉，江山依舊，繁華不再。目前香港除了金融，再也沒有拿得出手的產業，而且金融業優勢也已所餘無幾。根據最新《全球金融中心指數》報告，香港排名第4，居於紐約、倫敦、上海之後，與排名第6及第8的北京及深圳距離縮窄，被後兩者超越大概只是時間問題。君不見，深圳表明將於未來5年發展成大灣區金融城和免稅城，而這正是香港經濟命脈，若連僅餘優勢也保不住，香港還能依靠甚麼？

香港本來還有旅遊業可以支撐，大量內地客來港消費，帶旺各行各業，詎料好景不常，反修例黑暴令內地客避而遠之，加上疫情衝擊，旅遊業乃至整體經濟更進入冰河期。當深圳正全力打造金融城和免稅城，當海南島正全力發展自由貿易港，香港黃絲們還在做「黃色經濟圈」的春秋大夢，既可笑又可悲。香港人連一個海洋公園也養不起，「黃色經濟圈」豈非天方夜譚？

凡事都有定期，天下萬物都有定時。香港的衰落是由很多因素造成，既有內因，也有外因，歸根究柢還是內因起了主要的作用，簡而言之就是政治因素作祟。港府管治無能，反對派肆意搗亂，社會反智低智，整天內鬥內耗，互撕互咬，香港不衰落才怪。反修例黑暴導致香港五勞七傷，新冠肺炎疫情不過是壓垮駱駝的最後一根稻草。