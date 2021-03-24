高官「打針騷」又上演，這次是科興疫苗第二針，他們催谷市民打針，無所不用其極，誓要把疫苗存貨清走，特首林鄭月娥還以英國有37%人口接種疫苗來比較，並以通關來作誘因。但本欄多次說明，通關話事權不在港方，這張期票開得有點目中無人，以為全世界都是傻瓜。

林鄭一貫「好打得」作風，坦白承認現時主力鼓勵市民接種疫苗，當然做不做到又是另外一回事。她的手下權充打手，其中尤以食衞局局長陳肇始最撩交打，自己是抗疫無方的罪人，禁聚措施朝令夕改，害慘各行各業，她竟然厚面皮威嚇市民，若接種率未如理想，將會再次收緊社交距離措施，及再關閉營業場所，恁誰聽了這番話，還會對政府疑中留情嗎？

港府訂購了3款疫苗共二千多萬劑，運來港230萬劑，已經吃不消。上月下旬展開接種計劃以來，反應差強人意，加上爆出多宗嚴重事故，8人死亡，退針潮湧現。可是政府未有煞停，優先接種人士，包括一眾高官，本周打第二針，然而學者指出，第二針副作用可能較大，以復必泰為例，打第二劑出現發燒比例，在56歲以上組別，由第一劑的1.4%升至逾10%，即是10個打針一個發燒，未計其他副作用例如面癱的可能性，問你驚未？

還有未見蹤影的牛津阿斯利康疫苗，聞其名已經嚇破膽，懷疑涉及血栓副作用，被歐洲多個國家一度暫停接種。以特區政府的作風，遇此情況怎會叫停，可能會更加「落足嘴頭」威逼利誘港人接種疫苗。即使出現死亡個案，只要相關委員會說一句「無直接關係」，便又可甩身。推市民去死，視人命如草芥，對港官來說不是陌生的事。一個又一個市民做了疫苗白老鼠，打針未提是否有效，沒有副作用已經還得神落。過得了一針，第二針又是搵命博，香港人真苦命！