中美會晤後，布林肯開始訪問歐洲，聚焦抗擊中俄。與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫訪華，與中美之間的火藥味相比，中俄關係友好許多。但以全局看，兩大陣營初現。

一、中俄的合：烏克蘭東部局勢緊張，北約8國全面向俄施壓，安全的戰略環境對俄十分重要，現時中美關係尚不明朗，緬甸時局動盪，北韓和馬來西亞斷交，在國際形勢地緣政治博弈展開的前提下，中俄兩國關係就變得惹人注目。而美國國民反共，亦造成美國前總統特朗普加強反中反共政策，組織五眼聯盟。俄一直認為自己是歐洲國家，但在意識形態上無法與西方對話，成為美國的一個「異類」，被孤立。中國外交部發言人早前指美國試圖拉幫結派，是狐假虎威、訛詐、脅迫中國，是行不通。中俄關係是坦坦蕩蕩。中國對俄的稱謂是「全面戰略協作夥伴關係」，是最高級別待遇。二、美歐矛盾和結合：拜登接手五眼聯盟，活化四方安全對話，近日積極拉攏歐洲和東亞國家，圖建緊密盟友關係，成立陣營，反中反俄。歐盟與美國價值觀雖相近，但亦希望自強，曾望歐元可以取代美元，而法德均不同意以結盟方式應付中國，並說明不是每事都以美國為首！更於去年年底與中國簽訂投資協定。美國現在正逼民主國家站邊。

三、中俄關係：自1949年建國後中國一邊倒靠近蘇聯。1958年開始，蘇聯要在軍事上控制中國，兩國關係開始冷卻，甚至交惡。60年代中共開始擺脫蘇聯，蘇聯則在土地爭拗上要中國讓步。中蘇有合作，有矛盾。80年代中期，兩國關係開始改善。美打中，又逼俄，令中俄放下彼此矛盾而走向合作。四、兩大陣營初步形成。俄外長訪華前就表示，中俄關係處於歷史最好水平。但兩大陣營出現對世界是害多於利。因黑白二分，合作少，爭拗多！政治先行，令意識形態走兩極，對文化，人民交往以至貿易金融都受打擊。香港在英治年代，東西方冷戰，找得虛位獲益，現今香港與國際關係和位置都已改變，且南轅北轍，要得到益處，非超智慧不可！五、兩大陣營，四大勢力？香港出路是：1.自力更生，強化現產業，創造新產業。2.打入內循環。全面搞好本土市場，並向大灣區和全國市場推進。3.強化國際循環，國際貿易、金融和關係一向是香港發展基礎，應利用一向與民主國家交往，強化與西歐貿易和金融掛鈎，並運用內地在一帶一路的項目和關係，主動參與和提供服務。

面對世界風雲變幻之時，香港需要有智慧，既懂得如何避風避雨，也懂得化風雲雨為能量。