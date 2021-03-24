印度聖雄甘地說過，一個地方是否文明，端視乎其對待動物的態度。以此觀之，香港雖然號稱先進國際城市，但官僚對待動物的態度不僅不文明，甚至帶頭虐畜，堪稱人類之恥。

這樣說絕非無的放矢。西貢流浪牛「531」早前被漁護署套上追蹤位置的頸圈，痛苦至多次流下「牛淚」，事件遭本報踢爆後全城嘩然。漁護署不僅遭輿論狂轟，連建制派議員都幫理不幫親，在日前召開的立法會研究動物權益相關事宜小組委員會上輪流向該署發炮，眾人難明漁護署堅持不拆除頸圈的道理何在，尤其是民間保護動物意識高漲，「緊箍咒」既令流浪牛不適，又影響公眾對政府觀感，何況拆除頸圈不過舉手之勞，官僚偏要鬥氣式與民為敵，到底所為何來？

更不堪的是，漁護署虐完牛又虐猴子。該署近日在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，美其名曰出於保安需要，結果廢官作孽，靈猴受害。本報發現大量猴子疑被刺傷，皮開肉裂、鮮血淋漓，亦有猴子失去前臂或尾巴，令人不忍卒睹。

其實出於保安需要，是否就等於要殘酷虐待動物？東方獻上小藍圖，署方只需改用其他物料如膠、木或鐵板，在原有圍欄上加建一個15至20度向內傾斜的擋板，人或猴子都難以攀爬。這些改動所費無幾，卻能看到一個政府是否文明。偏偏漁護署恍如借了聾耳陳隻耳置若罔聞，若非麻木不仁，就是為了面子而拒絕糾錯，無論出於哪個原因，反映都是官僚齷齪不堪。

說來實在可悲，納稅人年年準時交稅，大部分人福利全無，卻要供養一大堆港府廢官，個個薪高糧準，腦滿腸肥；同樣地個個不事生產，胡混度日。大事做不成也就罷了，連保護小動物這種低成本、高效益、挽民望之事都不願做，令本港文明招牌蒙污，影衰港人，根本就是白𢭃人工，失職塞責！