2019年2月，本欄發表了一篇文章，題為「看着他們走入絕路」，文中所指的「他們」共有3個組別，其中兩個，分別是指香港泛民主派，以及壹傳媒和它的老闆黎智英。該文結語說：「只能看着對方一直往絕路的最絕處走去。」

回想當時，泛民和壹傳媒仍舊有戲可唱，《逃犯條例》尚未傳出要修訂的消息，《港版國安法》更是連影子也未看見，香港表面上一片晏安。然而，正如古人所說：「隔山見煙，便知是火」，會看的人，已經能看出端倪。

常言道「三歲定八十，七歲定終身」，你要知道一個人耄耋之時是何模樣，不必待他變老；要知道一個人的終身榮辱，也不一定要等到其人壽終。很多事情在孩提時代便已經注定，所謂「江山易改，本性難移」，看人如是，看一個「組織」或「一幫人」，也是同樣道理。

假如一個人生來便是性情乖戾、惡口毒舌，偏生走進朝廷做事，在皇帝身邊行走，那你不必懂得算命，更不必求諸宮廷內線消息，已經大可斷言，此人將來即使不必遭受極刑，也定然是被貶、被囚。這是任何清醒的旁觀者，都能夠輕易預見的事，沒有甚麼秘密可言。

2019年初，黎智英、戴耀廷、黃之鋒以至整個反對派，大抵還沒料到自己會落得今日的光景，甚至還在躊躇滿志。

其實，那時候這幫人已經走上了性情乖戾、惡口毒舌的不歸路，他們跟京港政府再沒有互信基礎，彼此徹底翻臉，是早晚之事，只是愚人們猶是渾然不覺。情形就像一個頑童，7歲時不服管教，行為愈趨乖張，明眼人一看而知，小子這輩子休矣，但他本人很可能懵然不知，還以為會有無限風光在未來。

所以，筆者常慨嘆這年頭不少人全沒自知之明，即使死路在前，仍是不懂煞車。