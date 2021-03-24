氣候不甚穩定，而且潮濕！看看日曆，原來上周六已是「春分」，老朽但見一眾高官趕着接種第二劑新冠疫苗，「避政司司長」鄭若驊披着淺紅色圍巾，且微露笑容，老朽卻未能感到「春意撩人」打針正是時候！

年紀大，再沒有昔日情懷，眼見疫情仍然彈上彈落，通關遙不可及，加上老人家有「三高」，接種疫苗對老朽而言係一個糾結，不打，目前尚可大口吃肉，淺酌兩杯紅酒，讀書寫字，自得其樂，暮春三月，依然可以緬懷「沾衣欲濕杏花雨，吹面不寒楊柳風」嘅江南水鄉風情！打了，不怕一萬，最怕萬一，老朽是否仍能笑看天下？恐怕即使誠心摯意問過大仙，也說不得準！

看本報報道，第二針試驗計劃本周後期展開，料因副作用或不良反應而須送院個案將急增，已接種首針新冠疫苗嘅市民陸續要打第二針，多名專家均直指次針副作用更大，以年長人士組別為例，打復必泰疫苗人士，每10人就有一人出現發燒，約5人便有一人出現關節痛。畢竟新冠疫苗係新嘢，其安全性引發全球民眾關注，事關性命，也合情合理。英國藥廠生產嘅阿斯利康疫苗，接種人士亦出現血凝塊及死亡個案，多個歐洲國家亦先後暫停使用。

阿斯利康宣稱疫苗安全，並且可100%預防新冠肺炎致死及重症。藥廠宣稱疫苗防禦率達79%，並對2萬多人至少注射一劑疫苗嘅測試，準備提交疫苗數據予美國食品及藥物管理局作審核，以獲得緊急使用批准後在美國推出。之不過，歐洲人民對其安全仍抱懷疑態度。是以本港市民對接種疫苗仍心存忐忑，尤其年過60歲嘅長者，政府更不應為「谷數」而鼓勵其接種，甚至以接種疫苗後免隔離往返內地作條件，誘市民打疫苗，有學者炮轟係為谷打針「搵人命較飛」！老朽覺得只要疫苗安全數據有保證，市民自然深明打比不打好！