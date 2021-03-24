當下全球華人最流行的金句是：「中國人不吃這一套。」真是太爽了！真是太解氣了！

本月18日在美國阿拉斯加舉行的2+2戰略會談的首場會議。美方不顧兩國事前的外交協議安排，竟在兩國代表戰略會晤上搞突然襲擊，違反外交禮節。美國國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文，竟然單方面在沒有預告下超時發言（原先協定雙方在記者列席採訪時，各發言兩分鐘）。來而不往非禮也。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅接着發言還擊。楊潔篪一口氣痛斥美方無禮且「沒資格居高臨下對中國說話」，不間斷講了16分鐘。布林肯不懂普通話，只能透過中國的翻譯張京轉述。美方代表在中方代表嚴正補充發言的回擊之下，竟然老羞成怒，一度要記者退場不聽完中國代表補充發言，受到中國代表的反對和抗議。在中方代表力爭之下，現場記者終於可以留下採訪，見證全場逾90分鐘的會談開場、兩個大國外交交鋒唇槍舌劍全過程。

「中國人不吃這一套」的金句來自楊潔篪令美方登時語塞的話：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。」俄國對中國強硬態度迅即表態讚賞。

兩大國在外交上的戰略交鋒上演後，一連數天，竟然不見英、加、紐、澳等五眼聯盟鐵桿盟國插嘴，令布林肯和沙利文大為洩氣，難怪美方在外交上博弈失利的消息傳到美國總統拜登耳朵後，令拜登六神無主、神不守舍，登上總統專機時三度跣腳跪低。

「中國人不吃這一套」已載入史冊。75年前美國便妄想在二戰後透過《中美友好通商航海條約》把中國變成其殖民地，野心從未停過也沒成功。