中國外交部發言人華春瑩在歐美因新疆問題制裁中國時的反應，直接坦白，再沒有顧忌。把歐美的醜惡底子揭了，表明中國再不吃他們那一套。中國不是百多年前辛丑年的中國，任人魚肉。歐美不是甚麼光彩的人權民主衞士，而是以種族主義起家的。說中國種族滅絕卻拿不出真實證據來，歐美自己的惡行，卻是罄竹難書，無法抵賴。

中國只是說出事實，沒有歪曲沒有誣衊，但政治意義巨大。一是中國徹底地不怕與歐美鬧翻，二是在國際場合上公開揭底。歐美沒法作任何辯解，即連美國駐聯合國大使亦不得不承認美國的種族主義。

這樣的承認，在美國以至歐洲社會內部會引發巨大的反應，被壓迫的民族和左派人士便可對政府翻舊帳，也進一步揭發現行的種族主義行為，群起而攻之。歐美自顧不暇怎樣再有餘力誣衊中國呢？有多少人會相信呢？國際上曾被奴役和殖民的國家也同樣可以翻歐美舊帳，要求賠償，這是打開潘朵拉的盒子，讓歐美不公義的政府吃它們不公義的後果。

第一點中國不怕翻臉，主要是對美國而言，歐盟面對中國強硬，未必會硬碰。它是被美國拉伕上陣，並不自願。美國拉歐盟破壞與俄羅斯的關係，已非德國及法國所願，在與俄關係惡化的同時，也與中國交惡，是多麼笨拙的外交戰略？

美國的目的也包含打擊歐盟，推歐盟與俄中相鬥，美國在後面漁人得利。歐盟會這麼笨嗎？中國愈硬，歐盟會找機會後撤，這是中國分化歐美之策。

中國不惜一戰的態度，與俄羅斯一樣。在烏克蘭戰線上，俄羅斯已集結重兵，揚言一戰，這是擺出動武的陣勢。中國還是口頭強硬，但早已備戰，也早已動員，以中國的組織能力，隨時可開戰。尤其是對台灣、日本及南韓的美軍基地、關島，以至美國在南海、在西太平洋的派遣艦隊，中國都可本土出擊。與俄羅斯的態度相比，也是擺出以戰止戰的姿態來。美國紙老虎，幾十年前毛澤東已看破。當時中國還沒核阻遏力量，仍然不怕麥克阿瑟揚言以原子彈攻擊中國。今天，美國開戰，尤其是同時面對中國及俄羅斯兩大核國，不可能全身而退。

稍一不慎動起武來，俄必佔烏克蘭，中國必統一台灣。在歐洲，靠波蘭、立陶宛等小國能對抗俄羅斯嗎？在亞洲，日本及南韓必求中立自保，靠澳洲能在千里之外與中國開戰嗎？印度也會靜觀其變，哪有愚蠢到與中國在任何地方開戰呢？

以戰必可止戰，且把美國的霸權瓦解。