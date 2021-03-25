山姆大叔近年對華遏制、圍堵、打壓，除了重啟冷戰，扯起意識形態戰的破旗之外，還搬出了「地緣政治」說事。

美國國務卿布林肯最近聲稱「中國是美國面臨的21世紀最大的地緣政治考驗」。言下之意是，從「地緣政治」出發，中國威脅了美國，從特朗普到拜登已經推出和即將推出的對華博弈，都是要把中國所處的「地緣政治」地位當成威脅了美國而解決掉，此乃21世紀對美國最大的考驗。

19世紀末、20世紀初，一位英國學者提出了「地緣政治」的理論，很快成為西方野心國家妄圖稱霸世界的「戰略思考」指南。德國的希特拉對此推崇備至，這個「地緣政治」的戰略被歸結為：「統治東歐者，可號令心臟地。統治心臟地者，可號令世界島。統治世界島者，可號令全世界」。這裏所說的「心臟地、世界島」都是歐亞大陸包括非洲的「地理樞紐」。上個世紀兩次世界大戰，成為野心帝國對上述理論的恐怖踐行，給世界和人類造成的恐怖災難前所未有。

當年日本侵略我國東北，也運用了「地緣政治」思維，他們聲稱「能控制東北即可控制心臟地」，聲稱「要征服世界，就要先征服中國；要征服中國，就要先征服滿蒙」。有一段時間，美國和西方國家為了掩飾自己的霸權，還把「地緣政治」的理論用來阻遏「共產國家」。他們擔心西方國家漠視「共產國家對心臟地的滲透和擴張」，這套說法在「東西方兩大陣營」和美蘇冷戰時期，尤其叫得震天價響。

冷戰結束後，這套「地緣政治」之說，在山姆大叔口中逐漸少講，因為老美已經成為「全球唯一超霸」，自以為「可以號令全世界」了。不料，中國迅速崛起，開始要打破它的霸權。中國打破其霸權，不代表中國要稱霸，不代表要和它爭奪霸權；中國要走的是和平發展之路。

然而，老美絕不相信，它的所謂「地緣政治」觀就是要將中國視為美國征服世界的「最大障礙」！