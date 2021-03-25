前事不忘，後事之師。120年前，滿清政府在西方列強槍炮之下簽署喪權辱國的《辛丑條約》，總共賠償4.5億両白銀，平均每個中國人攤派一両。中國人對這段屈辱歷史固然無法忘懷，而西方列強則似乎相當自豪，總想重溫舊夢。近日歐盟、英國、美國和加拿大先後就新疆問題制裁中國，澳洲和新西蘭則拍手叫好，大有一擁而上、重演八國聯軍攻打北京之勢。對此，中國外交部發言人如此回應：「今天的中國不是伊拉克，不是利比亞，也不是敍利亞，更不是120年前的中國。外國列強架起幾門大炮就能打開中國大門的時代，已經一去不復返了。」

是的，時代不同了，現在的中國已不是滿清時代的中國，再也不可能任人宰割。這些西方國家也知道無法再用槍炮征服中國，只好以制裁這種無聊的小動作來展示自己的傲慢與偏見。但可笑的是，當他們被中方反制後，竟氣急敗壞，指中國以制裁懲罰言論自由，破壞基本價值觀及原則云云。原來，所謂的言論自由、基本價值觀等等，都是西方說了算，他們可以制裁別人，別人不能反制，這不僅是赤裸裸的雙重標準，更是赤裸裸的強盜邏輯。

正是在赤裸裸的雙重標準和強盜邏輯之下，香港反修例暴亂被稱為「爭取民主」，暴徒被封為「民主鬥士」；而美國國會山莊的一幕則被稱為「暴亂」甚至「叛亂」，數百名參與者被速捕速告。近日英國多個城市發生暴力示威，倫敦當局態度強硬，揚言絕不容忍少數人的暴亂行為。大家不妨想像一下，如果相同的場面出現在香港，英國會有甚麼反應？西方社會又有甚麼反應？

過去100多年的歷史告訴中國人，落後就要捱打，只有國家強大，民族才有尊嚴。正如清代思想家龔自珍所說：「士皆知恥，則國家永無恥矣；士不知恥，則國之大恥。」中國要衝破西方圍堵，關鍵在於自尊自強。