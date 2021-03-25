香港全方位崩壞，無論是政治經濟或文化，都無復舊觀，這不用任何證據去說明，單單看街道上鼠群橫行，市民投訴「同老鼠爭路」，有公屋住戶苦笑說已習慣與老鼠一起生活，只是怕踏中牠們，令人想起以前木屋區或徙置區惡劣環境，想不到衞生環境會「時光倒流」。遠至科學園，近至油尖旺區，甚至政府都自身難保，九龍灣機電工程署總部大樓都有老鼠為患。

本港鼠患嚴重，11年來動用了17億元公帑防治鼠患，新一年更需要高達2.5億元開支，投入資源巨大，但是鼠患參考指數卻屢創新高。究其原因，顯然是不得其法，捉一隻老鼠的成本約4,000多元，用常識也會知道當中出現問題。食環署這個專責部門，責無旁貸。署方近年引入氣壓滅鼠器、夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等都是失敗收場，公帑白白浪費。《東方日報》屢提出聘用內地鼠王，又或者民間智慧利用普通水桶及膠板，都可以製成高效捕鼠器，食環署卻偏偏要亂試，把納稅人的錢倒落鹹水海。

最近食環署又稱與機電工程署合作，在荃灣楊屋道街市推出先導計劃，搞一大堆所謂無線動態傳感器、捕鼠器以及鼠餌器，但街坊卻指未有見到這些法寶，反而老鼠依然自出自入。該署去年接獲逾萬宗鼠患投訴，數字之高不能接受，反映市民的憤怒與不滿。

《東方》報道大成街街市群鼠噬食豬殼，圖片震撼，相信很多人歷歷在目。街市關閉清洗後，仍然出現鼠蹤。油尖旺、深水埗及新蒲崗近日屢爆新冠肺炎個案，多次封區強檢，部門清洗太平地，《東方》直擊揭發，原來又只做騷，街道垃圾堆積沒有改善，老鼠通街走，鑽進民居。後巷甚至天井亦是垃圾崗，形成播毒溫床。新冠肺炎揮之不去，會否因忽略了老鼠播毒這可能性？香港廢官人頭鼠腦，與老鼠同一德性，可能因此放生同類！