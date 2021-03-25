3月24日早上，復星實業（香港）有限公司（復星）書面通知香港和澳門，需要即時暫停接種復必泰。澳門政府以手機短訊即時通知市民，故當然沒有市民接種，亦無「摸門釘」。香港市民則在早上才陸續收到消息。故有市民已接種復必泰，中心亦有市民排隊。而界限街貼出告示，只有中文，外籍人士到場不明所以。

究竟發生甚麼事，而需要暫停接種復必泰呢？據衞生署署長陳漢儀公布，香港於2月27日收到第一批復必泰疫苗，有58.5萬劑，已注射了15萬劑；而第二批於3月7日到港，有75.8萬劑，至今未開封使用。而已使用的復必泰，發現有以下問題：

一、8次發現包裝有裂痕。

二、注入鹽水稀釋，因藥瓶內部壓力大，藥物向外噴射，有22次。

三、蓋有少少鬆脫，瓶塞有傾斜，藥瓶有污漬，發現14次。

就此問題政府已向復星香港代理跟進，而第二批則未用，封存。復星會即時調查，並會聯絡德國總公司，查察廠房情況，其次是香港物流鏈有否問題，有結果盡快回覆。而需要接種第二針的市民，最快是本星期六便要注射，參考衞生署聯合科學委員會建議，復必泰可於19日至42日內接種第二針，故政府正考慮第二批復必泰是否可用，其次是要求復星提供新一批疫苗供港。

由於香港突然停止使用復必泰疫苗，已接種的港人感到恐慌，擔心會對自己身體健康有負面影響，對此政府必須盡快處理和澄清，以令市民安心。當然整件事有值得懷疑的地方：

一、已多次發現有問題的疫苗，為何一直沒有公布？負責人不夠警覺，不察覺？

二、又還是察覺了，認為無問題？

三、還是察覺了，向上匯報，而被上級擱置，不理？

筆者認為聶德權和陳肇始兩位局長需要有所交代。另一個問題是24日早上的安排，為何澳門上午約8時40分已公布停止使用復必泰，並使用手機短訊通知當日接種者，讓大家不用白走一趟，但香港卻要到上午10時才宣布，令部分市民當日早上走到疫苗中心做了接種，又有不少市民排隊，其後還有市民摸門釘。

政府應找出原因及公開機制在哪裏出問題，是否有人為失誤？又或是否層級太多，層層上報，造成延遲？

抗疫工作上，以效果計，香港每個步驟都落後於澳門，今次純是行政措施，也被澳門比下去，香港醜醜！