本港接種疫苗一波多折，死得人多不用說，昨日又驚爆復必泰有批次的藥瓶封蓋有瑕疵而暫停接種，但論最有「爆點」，還是不及港大招募百名勇士，參加先接種復必泰再注射科興的混合式接種疫苗研究。專家聲稱，有理由相信「溝針」得出的抗體和保護力效果會更好云云。

猶記得，早在英國開始接種疫苗之初，因為供應不足，約翰遜政府有意為民眾進行混合接種，第一針和第二針分別接種輝瑞疫苗和阿斯利康疫苗，結果消息一出，不但遭輿論狂轟，更被美國科學家質疑有安全風險，皆因兩款疫苗產生免疫的方式不同，混合接種亦有可能導致疫苗失效。英國政府惟有悻悻然澄清，只有在極端情況下才會溝針接種。

香港的專家學者一向唯英美是瞻，連英美都不敢明目張膽去做的事，港大專家卻有理由相信可行而爭着做先行者，身為港人，真不知應引以自豪，還是該膽戰心驚。尤其是科興疫苗採用滅活技術，復必泰使用信使核糖核酸技術，兩者風馬牛不相及，溝針能提高保護力的假設是否足以凌駕安全風險，不能不令人懷疑。事實上，香港自開打疫苗後已有10宗死亡個案，打第一針已死傷枕藉，何況專家強調第二針的副作用更大，溝針最終會否引致嚴重後果，誰能說得準？專家與其招募勇士充當白老鼠，何不身先士卒，親身上陣？

再說，英國溝針是出於供應不足，某程度上還算情有可原，但香港根本不愁供應，只愁沒有人打，遑論復必泰保護力高達95%，根本無強烈理由藉溝針提高保護力。這就難怪，港大此舉又掀起黃絲陣營的陰謀論，繪聲繪影力指科興乏人問津，當局為了清存貨而想出溝針屎橋，以接種復必泰送科興作招徠。如此有違常理之言，深信者居然大不乏人，足見港大創舉添煩添亂。說到底，溝針不同溝瀨尿牛丸，豈能不慎之又慎！