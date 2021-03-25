近日，美國情報機構發表一份報告，還了中國清白。美國前總統特朗普曾說，中國干預了美利堅的總統大選，試圖幫助民主黨人拜登入主白宮，很多香港的「黃絲」評論者傻裏傻氣，竟然信以為真，又跟在人家的背後叫囂。最近的報告卻道出了真相，曾經嘗試影響選情的是俄羅斯，而不是中國，他們很想幫特朗普一把，可惜徒勞無功。

如果你是氣象站的主管，所有科學數據都顯示，今日午後必然下大雨。早上，偏有一群巫師在畫符唸咒，祈求天空終日放晴，你卻知道，那是沒用的。天要下雨，娘要嫁人，是無可如何之事，俄羅斯今趟就做了蠢巫師。

反觀中國，老神在在，對世界政治變局了然於胸。筆者早在去年5月，便告訴讀者，北京很可能透過大數據和各式情報，推斷出特朗普連任無望，餘下的日子只是在看戲，瞧這個渾人如何作困獸之鬥。該文題為「北京估計白宮要換人」，文中說：「特朗普批評中國，正竭盡所能讓他輸掉下一屆總統大選。看來白宮主人誤會了……中國不是用行動去讓總統先生輸掉選舉，而是經細意評估後，認定你大勢已去。」

當時，很多人以為中國好歹會耍出一些手段，嘗試扳倒特朗普，筆者在上文中卻斷言不會。道理很簡單，面對一個將死之人，又何必再多加一指？

今日的西方陣營應對中國，完全錯用了心思，以為北京對他們最大的挑戰，是在南海、台灣，甚至香港這個彈丸之地。他們都想偏了，說穿了，中國當真厲害的，是對全球大數據的掌握，各地民眾的愛憎好惡，說不定中南海都知之不少。

所謂「得情報者得天下」，這才是將來中國對西方的真正威脅，但山姆大叔之流，恐怕仍懵然不知。不過，就由得他們吧，你可千萬別去通風報信喲！