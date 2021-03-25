「知人者智，自知者明」。「避政司司長」鄭若驊，在位3年多，一事無成，既不知人，也沒有自知，尸位素餐，甫上任已一身醜聞，至今依然檢控無能，寫控罪書又多甩漏，不久前才被裁判官斥律政司小學雞不如，英文版控罪書出現低級錯誤，連眾數都搞唔清，當真是沒有最低級，只有更低級！

日前司底驊發表網誌，指去年律政司合共提出17宗覆核刑期申請，按年上升3倍，當中16宗與反修例引發嘅示威及暴力罪行有關，已處理嘅15宗申請均判律政司得直。叻啦叻啦！都真係值得反多兩次白眼，自我high多兩high！經年累月畀人圍插鬧爆檢控無能又龜縮，難得提出咁多單覆核得直，又被人話係分內之事，好衰㗎！人哋分唔清英文量詞，好歹都識中文有個詞叫「憐香惜肉」吖！哎呀，一時手快，係「憐香惜玉」至啱！唉，港人真係變得愈來愈冷漠！

都話司底驊冇自知之明啦！面皮厚過鱷魚皮，經常被人批評「德不稱位，能不稱官」，尤其檢控無能更是彰彰明甚，早喺2014年嘅違法佔中事件，以至2019年嘅反修例示威，大量案件積壓，律政司嘅檢控龜縮一直備受詬病！最離譜嘅係國安重犯黎智英2017年刑恐東方報業集團男記者一案，學者都指無重大爭拗、上訴程序並唔複雜嘅案件，至今仍然零進展！本報向律政司查詢，問是否可提供案件編號及下次審訊日期，誰知佢又變成一部只識不斷回帶嘅錄音機：由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件進一步評論！如此低能砌詞嘅「推官」，叫人如何會「憐香惜玉」？

自知欠奉，知人就更不堪，司底驊執掌律政司以來，律政司高層「跳船」連連，前刑事檢控專員梁卓然去年離職時，曾表示同佢意見不合，可見司底驊根本不知人，佢一日在位，司法亂象怎可能停止！