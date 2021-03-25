「中國人不吃這一套。」成震驚世界的金句，迅即在全球網絡媒體走紅，可見這金句是大得人心。這金句為甚麼分量這麼重，為甚麼這樣得華人之心呢？必須要連同此句的前一句連在一起讀，才能盡得全神。同時也必須聯繫近代中國的歷史遭遇，才能更深入明白這句話反映的含意。

楊潔篪這句話完整是這樣的：「美國沒資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」義正詞嚴，理直氣壯，字字千鈞，擲地有聲，振聾發聵。

今天中國不同了，同中國說話必須平等相待，平起平坐。今天的中國已是世界第二大經濟體，中國已是美國第二大的債權國，綜合國力都可以同美國爭一日之長短。楊潔篪當面直斥美國代表違反外交禮節，公然背信棄義，令美國代表出醜當場，可見「沒資格」及「居高臨下」的批判性用詞是具何等強大氣勢，大長中國人志氣，大滅美國霸權主義者的威風。

「這一套」是指甚麼？就是指美國慣用的武力威脅、政治訛詐、軍事侵略、政治顛覆、大國沙文主義、雙重標準、只有美國人說了算數的美國霸權主義的嘴臉和政治套路。

「這一套」是揭露自二戰後美國便想獨霸中國這塊肥肉，75年前的《中美友好通商航海條約》妄圖令全中國淪為美國單一的殖民地；71年前美軍艦隊游弋台灣海峽阻止中國統一，妄圖把台灣永久分裂出去；美國並圖透過朝鮮戰爭把戰火燒到中國，扼殺新中國於搖籃之中。

即使今天中國強起來和富起來了，還想在中美兩國阿拉斯加的戰略會談上拿新疆、西藏、台灣、香港說事，炮製所謂人權、民主、種族的問題，簡直是信口雌黃，揭錯皇曆。楊潔篪的金句高度概括了中美角力的新形勢，已經不可同日而語了。