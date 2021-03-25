正論：拖延公布有瑕疵　疫苗恐慌官致之

香港自開打疫苗以來好事多磨，至今爆出10宗死亡個案，醫管局昨日又公布一名女警接種科興疫苗後爆腦血管瘤，令人咋舌，詎料問題還未完結，已有逾15萬人接種的復必泰疫苗，藥廠通報港澳政府相關批次的藥瓶封蓋出現包裝瑕疵須暫停接種，惟港府一貫漫不經心，居然在澳門煞停接種約一個半小時後才施施然跟從。事關人命，廢官也可「慢九拍」拖延公布，還怎麼好意思叫市民信政府？還怎麼好意思怪別有用心的人製造疫苗恐慌導致乏人接種？

復星實業（香港）公司昨晨以書面通知港澳兩地政府，指一批次的復必泰疫苗藥瓶封蓋出現包裝瑕疵，澳門當局早上8時41分率先發出公告，並即時以手機短訊通知預約市民暫停接種，惟一橋之隔的香港，雖然同樣收到復星通知，但就在早上10時才慢條斯理發新聞稿，較澳門遲得多，完全漠視市民風險。更不堪的是，本港多間社區中心昨晨仍為市民注射復必泰，其後才陸續接獲政府通知須暫停接種，但有中心職員在市民折返後照樣為他們注射，安排一片混亂，有人怒轟「垃圾政府」，顯然不是無的放矢。

食衞局局長陳肇始雖然率先會見傳媒，但十問九不知，僅稱衞生署正與復星舉行緊急會議，期間更多次將「瑕疵」讀成「瑕辟」，令人慘不忍睹。衞生署署長陳漢儀下午則稱，被發現藥瓶封蓋有瑕疵的為「210102」批次，該批次疫苗共購買了58.5萬劑，至今已注射150,200劑次；至於另一批次「210104」則購入了75.8萬劑，目前尚未使用。而截至昨午1時，已有1,080人接種復必泰疫苗，另有1.1萬劑疫苗已解凍，最後恐怕送往堆填區。

當然，疫苗浪費事小，涉事批次會否有質量問題、對市民造成安全風險事大。別說港府比澳門延遲煞停接種，做法令人費解，更令人疑惑的是，原來港府採用「210102」批次為市民接種期間，已發現有22次出現藥瓶內氣壓較大，藥物會在稀釋時因壓力向外噴射；14次涉及瓶蓋鬆及有污漬，疑與今次的「包裝瑕疵」問題一樣；另有8次包裝有裂痕，證明「瑕疵」不但不是首次發現，而是反覆出現，惟港府一直臭聞密冚，到底是官員輕視問題的嚴重性，還是蓄意隱瞞公眾，難道不需要清楚交代嗎？

尤其是接種復必泰疫苗的市民已超過15萬，部分人最快本周六注射第二劑，現在突然煞停，第二劑能否如期接種，港府語焉不詳，一旦延誤接種而影響保護率，第一劑便前功盡棄；更遑論整個涉事批次會否同樣有質量問題無人能知，現在仍在調查，已接種的市民心情忐忑不安，可想而知。人們實在不明白，澳門接種復必泰的人數較少，當局也能做到即時以手機短訊通知市民，為何接種人數多得多、且事事自以為領先澳門的香港政府做不到？最離譜的是，直至昨日早上當局仍為過千名市民接種復必泰，公務員事務局局長聶德權一句「溝通上有問題」便輕輕帶過，簡直無恥。

回想整場抗疫戰，港府表現一塌糊塗，被澳門比下去也就罷了，最慘是疫情爆完一波又一波，截至昨日仍有本地感染個案；原以為疫苗開打後可扭轉頹勢，平息疫情，殊不知人算不如天算，港府因為解說不清，指引欠奉，以致甫開打即驚爆多宗死亡個案，重創市民信心；更因為敷衍塞責，萬大事皆以「與疫苗沒有直接關係」了事，不僅無法說服市民相信疫苗安全，反而進一步打擊接種意欲。最令人側目的是，疫苗開打至今僅得40餘萬人接種，距離達致群體免疫遙遙無期，港府不是釐清安全問題，叫停長期病患者接種，反而未學行先學走，動輒以十畫未有一撇的中港通關以至「疫苗護照」說事，捨正路而弗由；如今又爆出「包裝瑕疵」事件，當中不僅延遲公布，更恐有隱瞞之嫌，最新調查顯示，多達六成市民拒絕接種疫苗，豈是無因。

專家委員會昨晚就多宗死亡個案召開記者會，一如所料，又是和接種疫苗沒有直接因果關係，同時公布再有兩人接種科興疫苗後死亡。另外，一名26歲男子昨日接種科興疫苗後暈倒並面癱，疫苗安全警號長鳴，恐慌席捲全城，到底何時才能完成全民接種，真是天曉得。

事實擺在眼前，接種疫苗計劃反應冷淡，並非如廢官所說遭別有用心的人抹黑疫苗所致，而是廢官無能，大事化小，遮遮掩掩，根本無法予人信心。製造疫苗恐慌的不是別人，恰恰就是港府自己！