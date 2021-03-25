世界視線：奪命槍擊停不了　美式制度枉自吹

美國嚴重槍擊案停不了，繼亞特蘭大市針對亞裔、造成8人死亡的慘案後，科羅拉多州一名槍手日前衝進當地一間超市大開殺戒，導致最少10人死亡。總統拜登事後表示，有意禁止銷售突擊步槍以及高容量彈匣，並呼籲參議院通過改革槍械管制的法案。

統計數據顯示，去年美國涉及槍械的自殺及他殺案件頻生，導致超過43,000宗死亡個案，是當地自有完整紀錄以來，首次超越4萬大關。這邊廂是奪命槍擊案禁之不絕，那邊廂美國槍械銷售量有增無減，單是今年一月，相關數字就比去年同期大幅飆升八成。民眾紛紛購槍自保，固然是一槍難求的最主要原因，民眾擔憂政府出台嚴格禁槍法例，亦加速了槍械的銷情。

諷刺的是，民眾趕搭尾班車的舉動純屬過慮，客觀上只會令槍械製造廠股價受惠。多年來的實踐證明，每次發生槍擊血案，政客總會第一時間跳出來嚷着禁槍，結果擾攘一輪，最終仍難逃「槍擊案發生─震驚─反思─再發生槍擊案」的怪圈。即使是2018年佛羅里達州一所高中，發生10多人死亡的槍擊案，觸發全國數以10萬計民眾上街遊行要求禁槍，但仍然改變不了現狀。

今次似乎也不會例外。共和黨德州參議員克魯茲批評，每次出現嚴重槍擊案，民主黨人總要玩弄禁槍的花樣，藉口減少槍械流通以保護人民，實際是將《憲法》第二修正案保障的擁槍權，從人民手中奪走。克氏強調，民眾以槍自衞的案件，全國每年有100萬宗，暗示政府一刀切禁止槍械流通，最終只會令「弱小的好人」無法自保。克魯茲的說法無疑是共和黨擁槍派的標準說詞，乍一聽來有理，但背後的潛台詞等於承認，當局在限制槍械流通的工作必然漏洞百出，最終使致命武器流入有辦法的壞人手裏。

美式民主制度的捍衞者最愛以所謂「糾錯能力」來作辯詞，但只要看看當地種族仇恨案件有增無減，奪命槍擊案無日無之，就知道美國人根本無法從錯誤中吸取教訓，難為山姆大叔還好意思「為人師」，在全球推銷自家制度。