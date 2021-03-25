功夫茶：港台亂到不行了　果斷摺埋除真妖

這陣子，見到香港電台嘅新聞都知冇乜好嘢！一如有政府高官民望嘅調查，都唔使問阿貴咯，人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，其民望必定「墊司底」又食泥！所以呢，一味吃飯砸鍋，處處同政府對着幹，反骨到無人有，被人叫做「傷港電台」嘅香港電台，正正應咗俗語所謂「有中錯狀元，冇改錯花名」！

嗱！港台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲拍攝新聞專題期間，被指喺進行車牌查冊時作出虛假陳述，尋日喺西九龍法院開審，被裁定控罪表證成立，押後裁決。阿哥，年花公帑10億個大洋嘅傷港電台，向來管理一塌糊塗，根本連爛泥都不是，係一坨臭屎！功夫茶並非言過其實，不久前檢討港台專責小組發表逾百頁報告，羅列傷港電台最少7宗罪。要言之，從編輯管理制度到處理投訴機制，從員工管理到財務管理，從物料採購到資訊科技管理等等，冇一個範疇唔出現問題，積弊成廢，點執漏？即係醫番都嘥藥費！

當斷不斷，必受其亂。有議員喺尋日嘅立法會大會上提出質詢，指港台管理層問責意識薄弱，冇劃分編輯人員權責，需要修改《香港電台約章》嘅缺失之處。多名議員都認為，港台行政措施改革至今，冇任何詳情及明確時間表，根本未能回應社會。商經局局長邱騰華就話，港台已由廣播處長及高層組成編輯會議，並開始優化編輯管理制度及處理投訴機制，佢指港台並非定位出錯，而係履行《約章》出現問題，擺明小罵大幫助啫。

冰凍三尺，非一日之寒。審計署喺多年前已經揭露港台管理混亂、帳目不清，根本就係混吉過日子！要不是檢討報告曝光，都真係好難想像一個小小嘅傷港電台，竟擁有735個公務員編制職位，逾2,200名非公務員合約僱員。漪歟盛哉！用咁大棚人使咁多公帑，製作嘅節目不但冇為社會帶來正能量，反而仇警偏頗，甚至與黑暴沆瀣一氣，連涉及暴動罪嘅男藝員都照聘用，敢問邱局長，咁算唔算定位出錯？哦！都未算嘅，不過係「廟小妖風大，池淺王八多」啫！依家開始「優化」緊喇！

講真，新上任未夠一個月嘅廣播處長李百全，都真係好努力一再抽起有問題嘅節目，之不過，以一人之力要確保傷港電台能恪守《約章》及守則，恐怕難保始終會有一失，老虎都會瞌眼瞓！長期咁「捱」落去，亦非妥善解決之道！小修小補對一個爛攤子肯定起唔到作用！今日資訊發達，公營機構如傷港電台老早應丟入歷史垃圾堆，何況一個積弱成廢嘅傷港電台，已病入膏肓，果斷摺咗佢係最佳方法，每年慳10億公帑，加埋拍賣塊靚地，有益庫房，何樂而不為？生命寶貴，珍惜光陰，快行動吧！否則「優化」得來，都唔知乜嘢世界咯！