神州觀察：政府飯堂餸菜平　福利來自納稅人

上海有市民近日往黃浦區政府公務員飯堂接種疫苗時發現，該處所供餸菜價格十分低廉，譬如宮保雞丁3元、雙菇肉片2元、皮蛋瘦肉粥1元、豆沙包0.8元，總之沒有一份超過3元，只相當於外面普通百姓飯堂售價的十分之一，感慨之下將菜單拍照上傳網絡。怎知隨後傳出此人因洩露國家機密而遭警方刑拘的消息，從而引發輿論熱議，認為這種事早已是公開的秘密，當局實在不必因此小題大做。

說來也巧，這位市民之所以有幸窺得此「國家秘密」，是因飯堂當日忘了關掉菜價顯示屏，故要追究洩密問題，涉事飯堂更應首當其衝，並需為此負上主要責任；接下來，當局或需在全上海乃至全國的公務員飯堂深入展開清查整頓，舉一反三，嚴防類似洩密行為再現。只不過，官媒過往亦有不少「主動洩密」之舉，譬如就勵行節約、反對浪費的一些暗訪報道中，時常出現某個政府機關飯堂餸菜價格如何便宜、浪費卻如何嚴重的批評之語，等於變相坐實相關現象之存在。

公務員飯堂價廉物美，既不受通貨膨脹影響，又不需擔心食安問題，自然令平民百姓「羨慕嫉妒恨」，要是大家也都能享受到這等福利，日子不知會好過多少。按說所有黨政機關的宗旨就是為人民服務，所有公共行政開銷、公務人員的福利待遇更都是來自納稅人的錢，公共財政理應取之於民、用之於民，到頭來卻只有公務員群體能享受到，是何道理？何況公務員群體享有的不光是平價飯餸，住房、醫療、公積金、養老金等各種巧立名目的補貼不知還有多少，公共資源盡被內部福利化，社會主義制度的優越性都體現在他們身上，叫老百姓情何以堪？

尤其這兩年又是新冠疫情，又是水旱災害、蟲災、非洲豬瘟等眾多天災人禍來襲，老百姓真的挺難捱，雞魚肉蛋樣樣貴，通貨膨脹厲害，錢愈來愈不值錢，哪需國家號召惜食，都已經主動在過緊日子。相比之下，當局早就表明各級政府機關的正常運作、工資等剛性支出一定有保障，各種隱形福利雖未明說，卻在暗地裏同樣保障到位，勤儉節約只是針對過往的鋪張浪費而言，對於本就水深火熱中的百姓，意義更是大不相同。

公共資源優先用於公務員群體，顯然不符合社會公平公正的原則，這種現象必須得到改變，譬如近年的公務車改革，就為國家節省大筆財政開銷，相信取消政府飯堂福利又可省下不少。值得一提的是，一些政府飯堂近年有嘗試對公眾開放，讓部分納稅人享受到少許福利，只恐難以全面推廣，否則也就不會鬧出此次洩密風波；社會主義核心價值觀就包括富強、民主、平等、公正等內容，當局豈能言不由衷？