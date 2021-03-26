世界視線：人離鄉賤悲慘世界　英美亞裔噩夢連場

移民是華人圈長久不衰的話題，香港亦一樣，尤其是去年英國政府大講5+1移居方案，美國政界又拋出或以難民法收容參加黑暴活動後逃亡的港人之後，這股熱潮更盛了。只是，港人移民熱點英國及美國，最近卻變成亞裔遭歧視、遭無故毆打甚至槍殺的恐怖國度，即使美國總統拜登及英國首相約翰遜一再磨嘴皮子亦無法遏止，如今華人、亞裔在海外的地位及人身安全又倒退到100年前！

美國亞特蘭大市日前發生一宗白人男子槍殺6名亞裔的血案，世界又一次被震動，當地警方雖然遮遮掩掩兇手的動機，不願把事件扯到種族歧視上，但全美亞裔還是又一次心寒了，人身安全已成了他們當下最不能確定的事，在所謂自由的國度，他們卻喪失了免於恐懼的自由。事隔一天，三藩市再有76歲華裔老婦當街被打。亞裔已成了當地仇外人士的出氣袋，輕則辱罵，重則毆打，老少婦孺也難避免。

這種報復及凌虐亞裔人的行為，已成五眼聯盟國家的常態。英國倫敦大都會警隊去年6月至9月曾有一項統計，指期間英國發生針對亞裔的仇恨犯罪較前年同期增加近一倍；澳洲一項統計也指出，近兩成當地華裔稱曾遭到人身威脅或攻擊，個人安全比之前差了。

可悲的是，當膚色、種族成了被歧視的原罪時，亞裔抗爭聲浪卻很弱。過去月餘，美國多個城市都有亞裔團體舉辦抗爭活動，參加人數均小貓幾隻。習慣沉默的亞裔，搞抗爭活動也一副軟弱相，與「黑人的命也是命」的運動規模根本沒法比。正因為此，美國、英國及澳洲政界至今也沒有拿出稍具分量的措施。

亞裔或華裔不爭不氣嗎？當然不！三藩市被毆老婦的家人透過網上籌款為她治傷，本來目標是籌5萬美元，豈料兩天多便籌得近100萬美元，這些錢是誰捐的？你不會以為是白人吧？但華人習慣低頭，捐錢可以，走上街頭為個人免於恐懼的自由抗爭，大家又不幹了。最諷刺的是，連香港出走的街頭鬥士都不見蹤影，他們不是說要為不公義抗爭嗎？