產評：中美脫鈎無懸念　內外循環火速行

美國總統拜登上場後，中美高層官員進行首次對話不歡而散，互數不是，更顯兩者毫無協商餘地，再加上此後中俄高調結伴，美歐英加聯手就新疆問題制裁中國，全球以中美兩大軸心為陣營的鬥爭局面已成形，中美將在貿易、科技、貨幣及金融等全方位脫鈎！以戰止戰，雖戰可也。中國要對與美關係作最壞打算，既然共存夢碎，中國得善用14億人口市場自力更生，堅決反擊，並爭取以大數據結合科技作突圍，開創新天地！

拜登上台至今已超過兩個月，其戰術漸漸呈現，一方面，美國繼續執行特朗普時代對中國貨開徵的關稅，以及針對中國科企的制裁，再按部就班透過美國證交會修例劍指在美上市的中概股；另一方面積極在國際間拉攏盟友支持，加強反華陣營勢力，與盟友聯手就新疆問題施以制裁就是一例。

中國方面，則繼續推進「外循環」合作，重點之一是全速拓展《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以開放市場、降低關稅來吸引亞太經濟體加強交往，抵抗美國圍堵。所謂安內攘外，今年以來中國明顯加強內部整治，包括嚴防房地產泡沫、嚴厲整治金融科技及資本市場發展。近日更傳來擬由中國人民銀行牽頭，加上幾家大型互聯網企業，合資成立一家得到政府支持的數據企業，將平台公司的數據及訊息共享，務求充分發揮14億人口大市場、大數據優勢，精準布局，為全面升級「內循環」戰術做好準備。

美國的霸主地位，核心是美元的國際貨幣地位，可這些年長期施行量寬，銀紙任印，財赤惡化，貨幣政策顯然技窮。隨着美元信用被嚴重透支，美債40年牛市面臨終結，還想在國際舞台上靠「惡」來延續霸權，實際上卻連蕞爾小國北韓也不敢動，足見其色厲內荏。美元前途既敗在美國自己手上，與人無尤，中國則加快推動數碼人民幣，以便更穩定地與亞太區內及友好國家以本國貨幣進行交易，全力「去美元化」，相信從美國撤資，減持直至清空美債之日亦不會太遠。

中國的國力與日俱增，美國的不安全感已到了歇斯底里的地步。中美關係再無幻想空間，反華勢力只會不斷加強，而不會因白宮易主而得到緩減。中美之爭並不止於經濟、科技的競爭，而是國家民族存亡攸關。明乎此，要麼強力反擊，要麼任人魚肉，中國的選擇清晰不過，就是只有強硬反擊一途，即使與美國全面脫鈎、全面開戰也在所不惜。就是要抱着不怕戰、不畏戰的底氣，敢戰方有望止戰！